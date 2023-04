Foi há coisa de mês e meio, nos relvados neozelandeses de Hamilton, que a Seleção Nacional feminina viveu o ponto mais alto da sua história. A vitória perante os Camarões, com um golo de grande penalidade de Carole Costa já no período de descontos, deu a Portugal um inédito passaporte para o Mundial do próximo verão — e deixou uma equipa inteira numa espécie de estado de graça, entre entrevistas, reportagens, emissões especiais e até uma receção de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.

Esta sexta-feira, no D. Afonso Henriques de Guimarães, Portugal voltava a pôr os pés na terra. A equipa de Francisco Neto defrontava o Japão, no primeiro de dois encontros particulares de preparação para o Campeonato do Mundo, e realizava o teste inicial já a pensar nessa participação inédita na maior competição de seleções a nível internacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estão muito felizes e animadas, com muita ansiedade para começar, porque era um sonho muito grande, de muita gente, e ainda se nota que essa felicidade está presente. Mas agora também há muita responsabilidade para o que aí vem. Temos a consciência de que temos de dar um passo em frente no nosso nível para podermos estar num Campeonato do Mundo com boas prestações”, explicou o selecionador nacional na antevisão, recordando depois que a Seleção irá encontrar duas das melhores seleções do mundo na fase de grupos do Mundial, os Estados Unidos e os Países Baixos.

“Vamos encontrar duas equipas acima de nós no ranking, o campeão mundial [Estados Unidos] e o vice-campeão mundial [Países Baixos]. Sabemos que vamos estar muitas vezes sob pressão e é impossível estar 90 minutos só a defender. Queremos conseguir ter a bola, dominar algumas partes do jogo e crescer nesse momento. Temos vindo a trabalhar nisso, estamos melhores, mas queremos crescer para poder competir com essas equipas. Queremos ver qual é o estado atual da equipa, tendo em conta também que a época já vai longa e que há alguma fadiga acumulada pelo que as jogadoras têm feito nos clubes”, acrescentou Francisco Neto.

O selecionador nacional mudou apenas um nome na convocatória para os dois jogos particulares — o segundo é na terça-feira, contra a Dinamarca — face às jogadoras que garantiram a qualificação para o Mundial, trocando Kelsey Araújo por Ana Dias. Perante o Japão, presença habitual em Campeonatos do Mundo e campeão mundial em 2011, Francisco Neto lançava Tatiana Pinto, Dolores e Andreia Jacinto no meio-campo, com Ana Capeta e Jéssica Silva a surgirem no ataque no apoio a Diana Silva. Kika Nazareth começava no banco, assim como Catarina Amado e Andreia Norton, e era claro que o treinador procurava realizar algumas experiências e encontrar novas soluções.

Portugal abriu o marcador ainda na primeira meia-hora e através de um belo lance de transição ofensiva: Jéssica Silva ganhou de cabeça e jogou com Diana Silva, a avançada do Sporting devolveu e deixou a do Benfica praticamente isolada, com a primeira a ser pouco egoísta e a oferecer o golo a Ana Capeta, que surgiu no corredor central a encostar (25′). O Japão respondeu cerca de 10 minutos depois, com Hasegawa a empatar (35′), e a partida foi igualada para o intervalo.

De uma baliza à outra em ???????? ???????????????????????????????? ???? Portugal fez um contra-ataque perfeito para marcar o 1-0!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/fcQSjiQDge — Canal 11 (@Canal_11Oficial) April 7, 2023

O selecionador japonês mexeu logo ao intervalo, trocando Takarada por Moriya, e as asiáticas acabaram por chegar à vantagem ainda nos 10 minutos iniciais da segunda parte e por intermédio de Tanaka (53′). Francisco Neto começou a mexer a partir da hora de jogo, lançando Andreia Norton e Fátima Pinto e depois Diana Gomes, Kika e Catarina Amado, mas o resultado já não se alterou.

No primeiro teste na antecâmara do Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, Portugal sofreu um claro choque de realidade depois da euforia e perdeu com o Japão — ainda assim, fica claro que a diferença de qualidade e competitividade entre a Seleção e as melhores equipas do mundo, que há poucos anos era gigantesca, é cada vez mais pequena.