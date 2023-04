A bastonária dos Advogados defendeu que o direito à propriedade “não é um direito pleno”, que pode ter que ceder face ao direito fundamental à habitação, e que apostar em habitação pública é mais exequível do que em arrendamento coercivo.

“O direito de propriedade não é um direito pleno, não é um direito que não possa ter que ceder em relação a outros direitos fundamentais como é o da habitação. (…) É um direito fundamental o direito à habitação. Ninguém vive bem, ninguém tem dignidade humana se não tiver direito a estar numa casa, protegido e ter aquele espaço como seu. Nós enquanto sociedade temos naturalmente que fazer essa reflexão”, disse a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.

Em entrevista à Lusa, numa altura em que está prestes a completar três meses no cargo, a bastonária apontou a questão da habitação como “um problema social, que vem de há muito”, que se agravou com o aumento do custo do crédito à habitação, o meio preferencial para garantir acesso à habitação em Portugal, uma vez que o arrendamento sempre esteve acima das possibilidades de boa parte dos portugueses.

No entanto, reconheceu, a “colisão de direitos” que resulta de algumas medidas propostas pelo Governo no seu pacote de habitação, “não é um problema com solução fácil” e admitiu que “há argumentos para os dois lados”, mas não tem dúvidas, em relação à prevalência do direito à habitação sobre o direito à propriedade, até porque só o primeiro está consagrado como direito fundamental.

“Se tiver que ceder tem que ceder, porque em primeiro lugar está a dignidade da pessoa humana e só depois é que vem a propriedade”, disse, referindo o exemplo de Viena, na Áustria, onde, na altura da 2.ª Guerra Mundial, o município, proprietário da maioria dos imóveis da cidade, percebeu a necessidade de uma intervenção pública para contrariar a especulação que estava a deixar as pessoas sem uma casa para viver.

“Lanço o repto: se calhar o melhor é pensarmos desse lado, de ver o que podemos fazer enquanto Estado e Governo para tentar refrear esta situação da habitação e da especulação imobiliária. Dizer também que as propostas que ouvi do arrendamento coercivo não me fizeram muito sentido. Não sei se em vez de estarmos a ir buscar uma casa de alguém, fazer-lhe obras e colocá-la no mercado, se não faria antes sentido o próprio Estado agarrar essa incumbência e colocar no mercado de arrendamento a preço razoável”, disse.

Referindo o caso de Lisboa, onde a aposta na habitação pública lhe parece ainda pouco expressiva, Fernanda de Almeida Pinheiro referiu que não é possível a alguém com um salário baixo comportar uma renda sozinho, sendo empurrado para soluções de coabitação que no futuro se podem traduzir em problemas e processos em tribunal, desde logo entre casais, que em processo de separação têm que encontrar solução para aquela que era a casa dos dois.

O drama do “até que o património nos separe”, como referiu a bastonária, é apenas um dos problemas que os advogados enfrentam com a crise da habitação, sendo o principal o dos despejos, situações em que “há um enorme abuso” e violação de direitos de inquilinos, mas também de proprietários, que muitas vezes não conseguem da Justiça a resposta célere que precisam.

Questionada sobre o impacto da questão dos metadados nos processos e decisões judiciais depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter considerado que há limites à conservação de dados e ao seu uso na investigação criminal, a bastonária disse que é matéria sobre a qual a Ordem dos Advogados não tem que se pronunciar, mas em termos pessoais sublinhou que “concorda integralmente” com a decisão do TC e defende que os meios de prova num julgamento “não podem ser só aqueles”.

Sobre “a paralisação da justiça administrativa”, à qual já se tinha referido na abertura do ano judicial, Fernanda de Almeida Pinheiro recusou que “a solução esteja do lado da arbitragem”, uma via judicial em crescimento nesta área para contornar a morosidade dos tribunais, e alertou que a arbitragem não tem custos menores nem é mais célere que os tribunais, sendo preferível, na sua opinião, que o Estado mantenha aí a sua litigância.

“Não gosto da privatização da Justiça, porque acho que isso não traz nenhuma segurança acrescida ao cidadão, não traz melhor Justiça, não traz Justiça mais célere e portanto eu acho que o Estado nestas matérias nunca se deve demitir das suas funções constitucionais. (…) Entendo que a Justiça deve ser pública e portanto devemos recorrer o mínimo indispensável à justiça arbitral”, disse.

Ainda questionada sobre as críticas, nomeadamente do presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, às dezenas de recursos da defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates no âmbito do processo Operação Marquês, a bastonária, que sublinhou “não conhecer uma folha desse processo”, recusou “tecer esse juízo de valor” que aponta para litigância de má-fé, e defendeu que os magistrados têm ao dispor os meios processuais necessários para agir se entenderem que existe da parte de um advogado alguma violação.

“Não aceito esse discurso constante de que os advogados estão constantemente a utilizar meios dilatórios para tentar protelar as decisões para fazer prescrever os processos, esse discurso não tem qualquer cabimento. Existem processos que são muito mediáticos e que trazem a atenção de muita gente, mas há uma história para esses processos, há um tempo para esses processos”, disse a bastonária, apontado a falta de meios na investigação e nos tribunais que levam os processos à prescrição.

“Não é o facto de um advogado lançar mão dos meios processuais que tem ao seu dispor e que é seu dever e obrigação processual fazê-lo em defesa do seu cliente que deve ser criticado. Tem que ser criticado o que está a montante. (…) Temos que ter este dever de elevação e de não cairmos na corrente do discurso fácil. Não conhecemos as circunstâncias era melhor não falarmos sobre elas porque isso é preferível para não lançarmos um anátema sobre coisas que não têm nada que saber”, acrescentou.

É natural que oficiais de justiça “percam a paciência”

A bastonária dos advogados compreende que os funcionários judiciais “percam a paciência” à espera de promessas por cumprir e entende que seria “mais profícuo” um debate conjunto para solucionar as reivindicações do que discutir a legalidade da greve.

Em entrevista à agência Lusa, Fernanda de Almeida Pinheiro, a bastonária da Ordem dos Advogados prestes a cumprir três meses no cargo, defendeu “a justeza” das reivindicações dos funcionários judiciais, em greve há mais de um mês, que já levou ao adiamento de milhares de diligências e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, a afirmar que a paralisação “está a arrasar a Justiça”.

Levou também o Governo a questionar a legalidade da greve — que é apenas a algumas diligências e não uma paralisação total durante um período definido, o que leva a que os funcionários judiciais estejam no local de trabalho a cumprir o seu horário — tendo pedido um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que abria a porta a sanções disciplinares aos grevistas por incumprimento dos seus deveres funcionais.

Mas uma decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa entretanto conhecida contestou que pudessem ser aplicadas sanções remuneratórias, com cortes nos vencimentos, e marcação de faltas, defendendo que estaria em causa a violação de direitos fundamentais.

“Independentemente de andarmos aqui a saber se há ou não legalidade na greve, era bom que pensássemos se há ou não justeza das reivindicações das pessoas. E parece-me que há. E então era mais fácil, e parece-me a mim mais profícuo, nós trabalharmos numa solução, em vez de andarmos aqui a adiar um problema que daqui a pouco, desde 1999, já tem mais de 20 anos”, disse.

A bastonária referiu que o suplemento remuneratório de recuperação processual que os funcionários judiciais reivindicam desde 1999 já lhes tinha sido prometido e orçamentado em 2021 e 2022, no âmbito da revisão do seu estatuto profissional.

“Já estamos em 2023 e não temos nenhuma carreira nem nenhum Estatuto revisto. Portanto, é natural que as pessoas percam a paciência, porque com muito empenho das pessoas que estão agora, e reconheço isso, mas tem que haver também alguma sensibilidade para esta temática, porque as pessoas andam a reivindicar estas coisas há anos e anos. As promessas vão sendo feitas e vão sendo sempre adiadas”, criticou Fernanda de Almeida Pinheiro.

Sem querer responsabilizar a ministra da Justiça, por estar há pouco tempo em funções, mas responsabilizando o primeiro-ministro, há sete anos no cargo, incluindo nos anos em que a promessa do pagamento do suplemento foi feita, defendeu que o Governo tem que olhar para o problema “como um todo”, acrescentando que a Ordem dos Advogados se disponibilizou para um processo de conversações conjuntas com vários intervenientes do setor da Justiça, para tentar desbloquear esta questão e chegar a uma solução.

“Neste momento estamos todos a aguardar que nos digam se faz ou não faz sentido sentarmo-nos todos à mesa das negociações”, disse a bastonária.

Fernanda de Almeida Pinheiro reconheceu que a situação criada pela greve deixou a justiça e os tribunais numa situação caótica e o resultado da greve, do ponto de vista dos advogados, “é catastrófico”, para os próprios, pelo arrastar dos processos que atrasa o pagamento de honorários, e para clientes e testemunhas em tribunal, que muitas vezes se deslocam em vão.

A bastonária aponta ainda aos salários base oferecidos a quem quiser candidatar-se a uma das 200 vagas agora abertas para funcionários judiciais, questionando a adequação de um salário de 846 euros para profissionais “altamente qualificados”, muitas vezes deslocados e com despesas acrescidas.

“É evidente que ninguém consegue viver com este tipo de remuneração e tem que ser revista da parte do Estado”, disse.

Ordem dos Advogados quer efetivar direito constitucional ao aconselhamento jurídico

A Ordem dos Advogados apresentou ao Ministério da Justiça uma proposta para criar uma rede nacional de aconselhamento jurídico, que a bastonária quer ver implementada com apoio das autarquias e que defende como um filtro para “otimização de recursos”.

Em entrevista à Lusa, numa altura em que está prestes a completar três meses no cargo, a bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro sublinhou que o aconselhamento jurídico e a sua efetivação foi proposto logo na primeira reunião com a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.

A bastonária dos advogados compara este direito ao Serviço Nacional de Saúde para rejeitar argumentos financeiros, admitindo que possa haver um copagamento por parte do utilizador, que nunca terá um “valor elevadíssimo”, mas sublinhando que “os direitos constitucionais não podem ser mensurados em matéria de dinheiro”.

“Isto não é um custo, isto é um direito constitucional das populações. O Estado recebe dinheiro que todos nós pagamos em impostos e taxas, portanto tem a obrigação de devolver esse dinheiro que lhe é entregue por todos nós nos serviços que presta”, disse Fernanda de Almeida Pinheiro, que referiu que a Ordem dos Advogados e as autarquias podem contribuir com espaços para instalar o serviço, sublinhando também o bom acolhimento da proposta por parte da tutela.

Para a bastonária, o aconselhamento jurídico permite, por exemplo, que um cidadão possa ter quem lhe explique o que é uma citação judicial que possa receber ou quem o aconselhe sobre a viabilidade de uma demanda judicial, podendo com isto contribuir-se para retirar processos dos tribunais e “otimizar recursos”.

Em discussão com o Governo está também a revisão da tabela de remunerações dos advogados oficiosos, que prestam serviço no sistema de acesso ao direito, tendo sido criado um grupo de trabalho “por tempo limitado” para construir uma proposta tendo por base até propostas de bastonários anteriores. Associado a isto a nova bastonária quer ver revistos os valores das custas e taxas judiciais, para garantir que “a esmagadora maioria da população” não continua arredada do acesso à Justiça pelos custos elevados das ações.

Do ponto de vista dos direitos da classe, que a bastonária insiste serem direitos humanos e não apenas direitos laborais, a Ordem está empenhada na revisão dos direitos de parentalidade, luto e assistência na doença, tendo entregue uma proposta à tutela para a alteração da suspensão de prazos processuais e extensão das licenças de parentalidade dos advogados dos 60 dias para os 120 dias.

Quer também que os advogados com filhos possam praticar diligências processuais através de plataformas digitais, à distância.

“Não faz sentido que uma mãe advogada tenha que estar preocupada em andar com alguém da família atrás, porque tem que ir fazer um julgamento que é inadiável e depois para-se o julgamento para que a mãe venha à rua, onde está o pai no carro a aguardar com uma criança para poder ser amamentada. Isto deveria ser confrangedor para qualquer pessoa deste país. Como é que uma sociedade ocidental de um país que está na União Europeia, que é um Estado de Direito democrático, permite que se faça uma coisa destas a uma mulher?”, criticou.

A Ordem dos Advogados propõe que se possa recorrer aos advogados oficiosos para substituir colegas de licença de parentalidade ou doentes, criando uma bolsa de profissionais, que até podem funcionar em regime ‘pro bono’, se os advogados aceitarem, ainda que a bastonária entenda que a responsabilidade do pagamento do serviço deve ser do Estado.

Sobre a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores (CPAS), a bastonária quer garantir a efetividade do resultado do referendo no qual os advogados manifestaram a vontade de poder escolher entre a CPAS e a Segurança Social para o seu regime contributivo, insistindo que esse é o modelo em vigor em Espanha e noutros países europeus, o que prova que a coexistência de modelos é possível.

No entanto, num parecer recente, a propósito de uma proposta legislativa do Bloco de Esquerda sobre a matéria, a Ordem dos Advogados admite que a CPAS possa ser absorvida pela Segurança Social, se não houver alternativa, algo em que não acredita, mas, garante, se acontecer, será com a salvaguarda de todos os direitos adquiridos dos profissionais, à semelhança do que aconteceu com outros processos de fusão de sistemas de previdência.

Se a questão ainda não está resolvida, referiu, é devido a “uma minoria” de advogados e solicitadores, que se recusam a pagar mais contribuições e rejeitam propostas para que as contribuições na CPAS possam ser feitas de acordo com os rendimentos de cada profissional.

Sobre a nova lei das ordens profissionais, a bastonária disse que a Ordem dos Advogados está a “construir soluções através do Estatuto para salvaguardar as regras da profissão”, nomeadamente o sigilo profissional e a autorregulação, mantendo vivas as críticas de ataque à autonomia a independência da profissão trazidas pelo novo enquadramento legal e à possibilidade de órgãos de supervisão poderem ter uma maioria de elementos externos à profissão na sua composição.