O Estádio da Luz vestiu-se com o ambiente de clássico. No relvado, o FC Porto venceu o Benfica com uma reviravolta concluída na segunda parte. Foi a primeira derrota do Benfica em casa esta época, a segunda na temporada. Dos adeptos às quezílias entre os jogadores, passando pelos festejos dos golos, estes são as melhores imagens do clássico.

Com a vitória por 2-1, o Benfica continua na liderança do campeonato, mas o FC Porto encurta para sete pontos a distância para o rival. os golos de Uribe e Taremi foram os motores da cambalhota no marcador. Ambos os conjuntos têm ainda 21 pontos por disputar. Na próxima jornada, os encarnado visitam o Desp. Chaves, com a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Inter pelo meio. O FC Porto vai receber o Santa Clara.