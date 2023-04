Por estes dias, a paisagem paradisíaca de Cancún, com o seu mar azul-turqueza e os areais brancos, contrasta com a presença de milhares de militares fardados, armados com metralhadoras. Mais de 8 mil agentes da Guarda Nacional, Marinha e Exército mexicanos foram mobilizados para as áreas turísticas do país, uma medida que foi tomada pelo governo depois de pelo menos 8 pessoas terem sido assassinadas na segunda-feira, de acordo com o El País.

As autoridades começaram por encontrar quatro mortos perto de uma praia em Cacún, como o Observador já tinha noticiado, mas entretanto o número terá duplicado. Os procuradores do estado de Quintana Roo adiantaram que três deles foram encontrados perto de um dos hotéis de Cancún, na avenida Kukulkan. O quarto corpo foi encontrado no mesmo local, no meio da vegetação.

Com a mobilização das forças de segurança, o governo estará a tentar “salvar” a Semana Santa. Entre as cidades turísticas de Tulum, Puerto Vallarta, Mazatlán e a costa de Veracruz, foram distribuíos 4.724 soldados. Outros 3.800 estão encarregues de vigiar as estradas.

Este destacamento conta ainda com 755 viaturas, 377 camiões, 10 barcos e 45 veículos com tração nas quatro rodas, ainda de acordo com o El País. A presença dos militares nestas áreas deverá manter-se até 16 de abril, altura em que se prevê uma maior afluência turística à costa de Quintana Roo.

Carregue na galeria para ver algumas imagens dos militares a monitorizarem as praias de Cancún.