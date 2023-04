Golo(s) do FC Porto bem anulados? Penálti de Otamendi sobre Zaidu? E as três mãos na área? Os 7 casos do clássico

Após um escaldante clássico no Dragão na primeira volta dirigido por João Pinheiro marcado pela expulsão por acumulação de amarelos de Eustáquio ainda antes da meia hora, Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, foi o escolhido para arbitrar o Benfica-FC Porto no Estádio da Luz e com uma curiosidade que resultava da própria nomeação: aos 43 anos tornava-se o árbitro com mais jogos grandes entre dérbis e clássicos do futebol português, num total de 25, superando a marca do ex-árbitro Lucílio Baptista. Em relação a este encontro em específico, seria a décima vez que Soares Dias estava num duelo entre águias e dragões, com vantagem para os azuis e brancos que tinham ganho cinco vezes contra duas dos encarnados.

Logo de início, ainda na escolha de campo, foi percetível na conversa com os capitães Otamendi e Pepe que o árbitro pedia para que fosse um clássico sem ânimos exaltados e “fácil” de conduzir. Nem sempre foi assim. No entanto, e entre oito cartões amarelos mostrados por faltas, protestos e alguns despiques à mistura, foi nas áreas e não na parte disciplinar que surgiram os maiores protestos entre dois golos anulados ao FC Porto – ou um, por parecer que no lance de Wilson Manafá já teria apitado antes do remate para a baliza.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Ouça aqui os comentários do ex-árbitro Pedro Henriques no Sem Falta da Rádio Observador]

[Clique nas imagens para ver os casos do Benfica-FC Porto em vídeo]