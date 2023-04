José Sócrates, antigo primeiro-ministro envolvido na “Operação Marquês”, viajou para o Brasil esta quinta-feira mas não terá avisado antecipadamente o tribunal. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã, que indica que até ao final desta quinta-feira não havia referência no sistema Citius a esta deslocação.

Sócrates tem de se apresentar de 15 em 15 dias na GNR perto de casa, conforme ditou uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, de julho de 2022. Na altura, a juíza Margarida Alves, então titular dos autos da Operação Marquês, decidiu alterar a medida de coação aplicada devido às sucessivas viagens do ex-governante ao Brasil que não tinham sido comunicadas ao tribunal.

Foi considerado que Sócrates violou “ostensivamente” as regras do Termo de Identidade e Residência (TIR), pois o ex-primeiro-ministro, tal como qualquer arguido com a medida de coação mínima, estava obrigado a comunicar tais viagens e a morada concreta onde poderia ser localizado.

De acordo com o CM, José Sócrates saiu de Portugal esta quinta-feira, às 12h30, num avião da TAP com destino a São Paulo, no Brasil. O voo terá aterrado às 16h39 (hora local), 20h39 em Lisboa.

José Sócrates tem de comunicar ao tribunal situações de alteração de local de residência e ausências do país que durem mais de cinco dias. Ora, o ex-governante para comunicar duas informações:

para onde viajou

e em que morada pode ser localizado

O ex-primeiro-ministro tem agora quatro dias para prestar essa informação. Se não o fizer, entrará numa situação de desobediência face a uma ordem judicial. Nesse cenário, o Ministério Público pode pedir promoção da alteração da medida de coação, hipótese que se poderia traduzir na proibição de saída do país e entrega do passaporte ou prisão ou até mesmo na promoção da prisão preventiva.