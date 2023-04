Em atualização

Pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas na sequência de um ataque no centro da cidade de Tel Aviv, em Israel.

De acordo o Jerusalem Post, o atacante seguia de carro e começou a disparar sobre várias pessoas que passeavam a pé. De seguida, terá tentado atropelar algumas, antes de o seu carro se virar.

O Times of Israel avança que a vítima mortal terá cerca de 30 anos e será de nacionalidade estrangeira. Os feridos foram levados para dois hospitais, mas não estarão em estado grave. Um homem de 74 anos, um de 39 e uma rapariga de 17 anos são os feridos que inspiram mais cuidados.

O atacante foi morto por um agente da polícia no local, quando tentava travá-lo. “O agente aproximou-se do carro com os inspetores da autarquia de Tel Aviv e identificou que o condutor estava a tentar tirar uma arma que tinha na sua posse”, explicou a polícia. “O agente e os inspetores neutralizaram o condutor”.

O ataque foi entretanto reivindicado pelo grupo Jihad Islâmica da Palestina, que o classificou como “uma resposta natural e legítima aos crimes da ocupação contra o povo palestiniano”, avança o Haaretz.

Este é o segundo ataque em Israel no mesmo dia, depois de duas irmãs terem sido mortas a tiro na Cisjordânia.