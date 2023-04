O norueguês Casper Ruud apurou-se este sábado para a final do Estoril Open, com um triunfo em três sets sobre o francês Quentin Halys, e vai defrontar no domingo o sérvio Miomir Kecmanovic no Clube de Ténis do Estoril.

O quinto jogador mundial confirmou o estatuto de primeiro cabeça de série do único torneio ATP disputado em Portugal, batendo o 80.º classificado do ranking por 6-4, 3-6 e 7-6 (7-2), em duas horas e 11 minutos.

Na final, agendada para domingo, o finalista da última edição de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos vai medir forças com o sérvio Miomir Kecmanovic, que também hoje derrotou o italiano Marco Cecchinato, por 6-3 e 6-1.