Há mais uma localização para o aeroporto de Lisboa a ser estudada. De acordo com o Público, a comissão técnica independente também colocou uma solução — a de juntar Alcochete com a Portela.

Neste momento são, assim, nove as localizações que estão em estudo. No próximo dia 27 de abril, a lista de hipóteses deve ser divulgada por esta comissão.

A comissão técnica arrancou com cinco opções dada pelo Governo que incluíam Portela mais Montijo; Montijo mais Portela; Campo de Tiro de Alcochete; Portela mais Santarém; e Santarém. Mais tarde juntaram-se as hipóteses de Alverca, Beja e Monte Real. E agora a própria comissão inclui mais uma — Alcochete com Portela. Mas podem ainda surgir mais hipóteses. A comissão técnica lançou um site onde se pode fazer sugestões.

Segundo disse Rosário Partidário, que lidera a comissão, “a solução Portela como aeroporto principal com o Campo de Tiro de Alcochete como complementar é a única colocada por nós, por uma questão de coerência”, explicou, acrescentando que se pretende uma solução que permita comparar com as opções que envolvem a localização de Santarém.

A lista de opções que vão ser estudadas e comparadas será divulgada a 27 de abril, dia em que se saberá todas as soluções que estiveram em cima da mesa. A identificação da melhor opção será dada até ao final do ano por parte da comissão técnica ao Governo.