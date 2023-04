Um norte-americano, de 27 anos, está desaparecido no mar, depois de ter alegadamente mergulhado de uma arriba no Algarve, indicou este sábado a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

As buscas decorreram na noite de sexta-feira, entre as praias do Barranco e da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo, na sequência do alerta recebido pelas 20h00 pelo Comando Distrital de Operações (CDOS) de Faro, acrescentou. Este sábado já foram retomadas por volta das 7h15.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, as operações de busca e resgate estão a decorrer desde as 07h15, envolvendo 24 operacionais, apoiados por cinco meios, entre os quais uma embarcação da marinha e um salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos.

O alerta para o desaparecimento foi recebido pelas 20h00 de sexta-feira pelo CDOS de Faro e as buscas decorreram durante parte da noite, entre as praias do Barranco e da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo, tendo sido interrompidas por falta de condições de visibilidade no local, segundo um comunicado enviado às redações pala Autoidade Marítima Nacional (AMN), na sexta-feira à noite.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, participaram também “elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, da Estação Salva-vidas de Sagres e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo. Para o local deslocou-se também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”.

“O homem encontrava-se a caminhar, acompanhado por uma pessoa, junto de uma arriba entre a praia do Barranco e a praia da Ingrina, quando terá alegadamente mergulhado para o mar, tendo acabado por desaparecer”, de acordo com a mesma nota, que refere ter sido ativado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para “prestar apoio à pessoa que acompanhava a vítima”.