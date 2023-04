Pelo menos 31 crianças enviadas para a Rússia a partir dos territórios separatistas ucranianos regressaram para junto das famílias, revelou este sábado a organização humanitária Save Ukraine. “As crianças raptadas pelos russos das regiões de Kherson e Kharkov puderam finalmente atravessar a fronteira e regressar às suas famílias e estão agora a salvo”, disse o grupo numa declaração.

De acordo com a organização, as crianças “serão reunidas com as suas famílias após uma longa separação de vários meses”, indo agora iniciar-se a recuperação psicológica e física.

“Continuaremos a cuidar delas até que as suas famílias estejam em casa”, disse a Save Ukraine.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura para o Presidente russo, Vladimir Putin, acusado de alegadamente cometer o crime de guerra de deportação forçada de menores ucranianos de áreas capturadas durante a guerra, que começou há mais de um ano, para território russo.

A Rússia confirmou a retirada de cerca de 2 mil crianças de orfanatos ucranianos na área sob controlo militar russo, mas a Comissária russa para os Direitos da Criança, Maria Lvova-Belova, disse este sábado que não receberam um único pedido de Kiev para o regresso destas crianças.

Cerca de 1.300 foram colocadas em orfanatos russos e 358 estão com famílias de acolhimento.