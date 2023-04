O ministro da Saúde classificou este sábado como um “comentário estranhíssimo” as declarações do antigo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, de que o Presidente da República deve estar a ponderar a dissoliução do Parlamento tendo em conta os vários casos que assolam o Governo. Manuel Pizarro — o primeiro governante a responder a antigo líder do PSD — diz estar surpreendido com aquilo que considera uma “tentativa à margem do normal funcionamento das instituições de pôr em causa o voto democrático dos portugueses”.

O ministro da saúde — que falava após a presença no lançamento de um livro em Vila do Condep, diz que a estranheza é maior “porque as eleições legislativas dos quais resultou o atual governo decorreram há pouco mais de um ano“. Pizarro acrescenta ainda que “num Estado de Direito” o que prevalece é o voto democrático dos portugueses” e que o Governo que está em funções, não está em funções por decisão de nenhum partido nem de nenhum político.

A reação surge depois do presidente da câmara municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, ter dito em entrevista ao Público que “este Governo está esgotado” e que essa é “uma relação que se esgotou internamente: não há ali energia, não há poder, não há inovação.” O antigo primeiro-ministro diz que “o que acontece é cada vez pior e mais grave do que aquilo que aconteceu antes” e que por isso pensa que “o Presidente da República deve estar a ponderar seriamente essa possibilidade [de dissolução do Parlamento]”.