O Sporting de Braga venceu este sábado em casa o Estoril Praia, por 4-1, na 27.ª jornada da I Liga de futebol, e reduziu para nove a diferença para o líder Benfica, repondo em dois para o FC Porto.

Abel Ruiz deu vantagem aos bracarenses, aos 17 minutos, Carlos Eduardo empatou para os estorilistas, aos 48, mas Pizzi, que não marcava na I Liga desde 03 de dezembro de 2021, aos 70, Iuri Medeiros, aos 82, na conversão de uma grande penalidade, e Joe Mendes, aos 90+4, deram a vitória aos minhotos, que capitalizaram o desaire do Benfica na receção ao campeão FC Porto (2-1).

O Sporting de Braga somou a segunda vitória seguida, e o quinto jogo sem perder, e permanece no terceiro lugar, com 62 pontos, mais oito do que o Sporting, quarto classificado, que visita no domingo o Casa Pia, enquanto o Estoril Praia, que voltou às derrotas, depois de ter vencido o Gil Vicente em casa (1-0), segue no 15.º lugar, primeiro a salvo da descida, com 25.