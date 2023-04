O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, critica o facto de a TAP estar no que diz ser em “autogestão”.

“Na prática a dra. Christine já foi demitida, mas está lá. Já há um novo CEO [presidente executivo], mas que ainda não entrou. Neste momento, a TAP está em autogestão”, critica Francisco Calheiros, em entrevista à TSF e Dinheiro Vivo. E diz que tem recebido reclamações de associados com situações — que tem a ver com voos, descanso de pessoal — que apelida de “inacreditáveis” que estão a acontecer na TAP, porque “temos uma presidente demissionária que ainda continua e temos um presidente que ainda não entrou. Não é a melhor altura para que isto esteja a acontecer.

“A gestão de uma companhia aérea é algo de muito complicado e sou um do fã da TAP, mas já se fez muito mal à TAP no passado. Já foi pública, já foi privatizada, já foi nacionalizada outra vez, mas o que a TAP precisa é de paz. E se é uma empresa extremamente complicada de gerir, não faz sentido neste momento não haver um CEO. Tem de haver uma pessoa responsável, mas não há CEO e já não é só há uma semana”.

Francisco Calheiros ainda comenta a questão do aeroporto de Lisboa. A Confederação já defendeu “muitas soluções, mas hoje queremos é que decidam”. Acredita na comissão técnica, “e não temos dúvidas de que antes do fim do ano sairá dali alguma conclusão. Vamos ter uma solução, mas a decisão é sempre política, portanto, se a decisão é sempre política, porque é que vamos continuar a discutir Beja, Alverca, Santarém ou Alcochete? Era um grande feito que este Governo podia fazer pelo país e um de que ninguém nunca mais se esqueceria, ser o Governo que decidiu o novo aeroporto de Lisboa”.

Ainda este domingo foi noticiado haver já um total de nove localizações em análise.

Francisco Calheiros não tem dúvidas de que vai haver problemas no aeroporto este ano. “Claro que sim, o aeroporto não estica. É evidente, prevendo que tenhamos um verão tão bom como tivemos o ano passado, a realidade é que vai ser um problema. O crescimento no primeiro trimestre, no verão não será possível. Não porque não haja mais turistas a quererem vir, mas porque não temos capacidade para ter mais slots”.