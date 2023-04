Nascida na Sicília em 1916, com pai judeu e mãe católica, Natalia Ginzburg viria a marcar a produção literária italiana do século XX. Com 14 volumes publicados, a autora viria a morrer em Roma, aos 75 anos, em 1991, ano em que passou a membro honorário estrangeiro da American Academy of Arts and Sciences.

O primeiro romance de Ginzburg, La strada che vai in città, foi publicado em 1942. Devido à perseguição, até legal, sobre os escritores judeus vivida à época em Itália, o romance foi publicado sob o pseudónimo Alessandra Tornimparte. Hoje, Ginzburg continua a fazer o seu caminho e, neste momento, em Portugal, já foram publicados O caminho da cidade (Cotovia, 1991), Foi Assim (Cotovia, 1992), Léxico Familiar (Relógio d’Água, 2019), As pequenas virtudes (Relógio d’Água, 2021) e agora este Todos os nossos ontens (Relógio d’Água, 2023).

Sendo o marido de Ginzburg activista político, foram os dois exilados no sul de Itália. Ele acabou por ser preso e torturado até à morte; ela, ao início da guerra, e ainda antes de chegar aos 30, já era viúva e tinha três filhos. A sua escrita foi permeada pela guerra, que aparece não apenas como desastre evidente – físico, mortal –, mas também político e moral. Tal fica evidente neste livro, publicado pela primeira vez em 1952, sob o título Tutti e nistri ieri. É o terceiro romance da autora.

