Depois do sonho, o pesadelo. E um pesadelo onde aconteceu um pouco de tudo: uma vantagem que nasceu de um autogolo de Pau Torres, um novo avanço no arranque do segundo tempo com um golo de Vinícius Júnior, a reviravolta com golos de José Luis Morales e Chukwueze na parte final. O Real Madrid teve uma exibição de gala em Camp Nou para golear o Barcelona e vai agora entrar nas decisões na Liga dos Campeões mas voltou a dar uma demonstração da irregularidade que marcou a época na Liga com mais uma derrota no Santiago Bernabéu frente ao Villarreal que estendeu ainda mais a passadeira aos catalães para fazerem a festa do título. No entanto, a principal história do jogo foi outra e acabou já fora das quatro linhas.

Fede Valverde, médio uruguaio do Real Madrid, e Álex Baena, médio espanhol que fez toda a formação no Villarreal, já se tinham “pegado” no encontro da Taça do Rei no Estádio de la Ceràmica e voltaram a ter vários duelos individuais entre eles a fazer faísca. Quando saíram, não houve mais nada. No entanto, e na zona dos autocarros, o filme foi outro: Valverde ficou à espera de Baena e deu-lhe um soco que deixou visíveis marcas na cara do adversário. Agora, cada um dá a sua versão do sucedido e que promete não ficar por aqui, tendo em conta o pesado castigo que o sul-americano poderá ver aplicado pela agressão.

Alex Baena, with a swollen cheekbone after Fede Valverde's punch. pic.twitter.com/a9jkdBY3BV — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) April 9, 2023

De acordo com fontes ligadas ao jogador e ao Real Madrid, Valverde não terá esquecido a frase “Chora agora que o teu filho não vai nascer” alegadamente dita por Baena no jogo entre ambos em janeiro, numa fase em que o médio dos merengues, que esperava o seu segundo filho, pensava que a companheira podia ter abortado após sofrer algumas complicações. Em paralelo, Baena terá voltado a dizer outra frase que deixou o uruguaio fora de si. “Espero por ele e disse-lhe que a família não é envolvida”, referiu uma fonte.

Valverde almost punched Baena during the game…he 100% said something really bad, there is no chance Fede reacted that way for no reason. The worst part is he's trying to play the victim like he has no idea what happened, embarrassing.pic.twitter.com/RzzxgS9bRs — Noodle Vini (@vini_ball) April 9, 2023

“Estou muito contente pela vitória impressionante da equipa num estádio como o Santiago Bernabéu mas ao mesmo tempo muito triste pela agressão que sofri depois do jogo e surpreendido por aquilo que se tem dito sobre a minha pessoa. É totalmente falso que lhe tenha dito aquilo”, escreveu depois Álex Baena na sua conta oficial do Twitter, em resposta às informações que lhe atribuíam essa frase contra Valverde. O Villarreal denunciou a agressão (antes o uruguaio terá dito a frase “Diz-me agora aqui a mim aquilo que disseste sobre o meu filho no campo”) e referiu que tinha imagens da mesma, não tendo feito qualquer comentário sobre a alegada frase que terá estado na génese da atitude de Valverde após o encontro.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

“Tenho de dar explicações por me terem dito que a minha gravidez não podia continuar? Estivemos calados quase dois meses à espera do resultado para saber se podíamos ou não continuar, tendo já cinco meses de gravidez. Já passei pelo suficiente para me virem questionar sobre a saúde do meu filho. Apesar de tudo, do fundo do meu coração, não desejo que ninguém passe por uma situação semelhante”, escreveu após o sucedido a argentina Mina Bonino, mulher do jogador Federico Valverde. Próximo capítulo? A sanção ao jogador. E tudo dependerá de quem irá apresentar queixa e onde irá apresentar queixa, sendo que o Villarreal pode não avançar com uma denúncia do sucedido, Baena não se pronunciou sobre isso e o Real Madrid confia na justiça e num jogador que em toda a carreira viu apenas um cartão vermelho.