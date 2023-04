O primeiro-ministro inicia na terça-feira uma visita de dois dias à Coreia do Sul, com uma agenda sobretudo económica, sendo a terceira de um chefe de Estado ou de Governo português após as de António Guterres e Cavaco Silva.

António Costa chega a Seul acompanhado pelos ministros da Economia, António Costa Silva, da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e das Infraestruturas, João Galamba, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

O primeiro dia de agenda do primeiro-ministro português na Coreia do Sul, país que é décima maior economia do mundo e a quarta da Ásia, é totalmente dedicado à economia.

Ao início da tarde, terá uma reunião com o grupo Hanwha, uma das empresas vencedoras do segundo leilão solar em Portugal, no qual conseguiu seis dos doze lotes a concurso para desenvolver projetos fotovoltaicos no Alentejo e no Algarve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Visita depois a Hynix. Esta empresa e a também sul-coreana Samsung Eletronics ocupam respetivamente o terceiro e segundo lugar no ranking mundial dos maiores fabricantes de semicondutores.

O primeiro dia da visita de António Costa terminará com um jantar com as multinacionais grupo SK, Hyundai Motors, Lotte (turismo, construção civil e distribuição), CS Wind (energias renováveis) e Hanon. Deste grupo de empresas, a CS Wind, que é a maior produtora mundial de torres eólicas, já anunciou que pretende duplicar o efetivo laboral em Portugal para mais de mil pessoas e quer quintuplicar a faturação da sua subsidiária para 400 milhões de euros em 2025.

A parte institucional e política do programa do líder do executivo português acontecerá na quarta-feira, após discursar num fórum de negócios Portugal/Coreia do Sul.

Segundo fonte diplomática, ao nível de primeiros-ministros, a visita de António Costa à Coreia do Sul, que foi adiada várias vezes por causa da pandemia da Covid-19, “quebra um interregno de 23 anos”, altura em que o então chefe do Governo português, António Guterres, esteve neste país.

Em 2000, pouco depois de concretizada a transferência da administração de Macau para a República Popular da China, António Guterres esteve em Seul também com uma agenda sobretudo económica, numa altura em que a Coreia do Sul se começava a destacar no mundo com elevadas taxas de crescimento económico.

Cavaco Silva foi o último titular de um órgão de soberania nacional a visitar a Coreia do Sul, em julho de 2014 – uma deslocação que acabou por ficar marcada pelas suas declarações em relação à situação do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo (GES).

Em 21 de julho de 2014, no final da sua visita, o ex-chefe de Estado foi questionado numa conferência de imprensa sobre se a situação do GES poderia ter consequências na economia portuguesa.

Cavaco Silva alegou que o Banco de Portugal estava a ser “perentório, categórico” ao afirmar que os portugueses podiam confiar no BES. Considerou, depois, que o Banco de Portugal, que na altura tinha como governador Carlos Costa, estava a atuar “muito bem” e a “preservar a estabilidade e a solidez” do sistema bancário português.

No plano das relações bilaterais, nessa mesma visita, Cavaco Silva sustentou que havia a possibilidade de aumentar as exportações portuguesas para a Coreia do Sul e perspetivas de investimento coreanas em Portugal. “Abrem-se aqui possibilidades de mais exportações para a Coreia do Sul e perspetivas de investimentos, por parte de empresários coreanos em Portugal”, afirmou o chefe de Estado, que disse levar “expectativas muito positivas”.

A visita de Cavaco Silva foi a primeira de um Presidente português desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, há 63 anos.

Portugal com balança comercial negativa e a agravar-se face à Coreia do Sul

O défice da balança comercial nacional face à Coreia do Sul tem vindo a agravar-se nos últimos anos, apesar de um crescimento das exportações nacionais, que é superado em valor pelas importações, designadamente de automóveis e ‘smartphones’.

Este é o quadro das relações económicas bilaterais que terá em conta o primeiro-ministro, António Costa, quando chegar a Seul, na terça-feira, para uma visita oficial de dois dias à Coreia do Sul.

Em relação à balança comercial entre os dois países, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao período entre 2018 e a 2022, verifica-se que é tradicionalmente negativa para Portugal, com a taxa de cobertura das exportações nacionais a variar entre os 24 e os 21%.

As exportações nacionais foram na ordem dos 118,9 milhões de euros em 2018 e atingiram os 192, 8 em 2022, enquanto, no mesmo período, as importações da Coreia do Sul passaram de 496,7 milhões para os 918,6 milhões de euros.

O saldo negativo foi de 377,7 milhões de euros em 2018 e de 725,8, milhões de euros no ano passado.

De acordo com o executivo de Lisboa, em 2021, exportaram para a Coreia do Sul 697 empresas portuguesas, mais 57 do que em 2017.

No que respeita aos principais produtos exportados de Portugal para a Coreia do Sul, em termos de valor, a primeira posição é ocupada por pneumáticos novos (de borracha), que em 2022 representou 60 milhões de euros e 31% do total, seguindo-se os acessórios para tratores e para veículos de transporte até 10 pessoas (carrinhas) – um segmento de produtos que no ano passado atingiu os 17,5 milhões de euros, cerca de nove por cento do total.

Segundo dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), as maiores exportadoras nacionais para o mercado da Coreia do Sul são a Bial, a Caso (suínos do Oeste), a Continental Mabor, a Bollinghaus Steel (aço), a Cálculo de Vanguarda (refinação de azeite), a Dan Cake, a Dux Interiores (têxteis), a ICM (Indústria de Carnes do Minho), a Malhe (componentes de motores) e a Riopele Têxteis.

Entre 2021 e 2022, os maiores crescimentos em termos de exportações foram produtos elétricos e conversores rotativos, assim como componentes para motores e geradores, seguindo-se produtos do setor agroalimentar como as gorduras e óleos vegetais e carne de porco.

Já no que concerne aos principais produtos importados da Coreia do Sul, também entre 2021 e 2022, destacam-se os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (que apresentam o maior valor), automóveis, produtos laminados, polímeros de propileno e de etileno, e aparelhos telefónicos, sobretudo smartphones. Entre 2021 e o ano passado, esta gama de produtos telefónicos cresceu mais de 127%.

Em 2014, durante uma visita que efetuou à Coreia do Sul, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Rui Machete defendeu que as relações comerciais entre os dois países apresentavam já então “uma capacidade de expansão muito elevada”, nomeadamente na área alimentar, nas energias renováveis, na indústria automóvel e na tecnologia.