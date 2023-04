Os documentos confidenciais dos serviços de informação norte-americana que foram vazados nas redes sociais incluem referências a uma possível resistência da agência de espionagem israelita Mossad às ações do governo de Benjamin Netanyahu. Em concreto, nos documentos afirma-se que a agência terá “encorajado” os seus funcionários a participar nos protestos contra a reforma judicial que têm abalado o país ao longo do último mês — informação formalmente negada pela Mossad e pelo gabinete do primeiro-mininistro israelita.

De acordo com o The New York Times e o Washington Post, os documentos incluem uma avaliação de 1 de março em que as agências norte-americanas afirmam que os líderes da Mossad “fizeram força para que responsáveis da Mossad e cidadãos israelitas protestem” contra a reforma, “incluindo vários apelos explícitos à ação contra o governo israelita”.

O documento não dá mais pormenores, mas afirma que esses esforços terão ocorrido durante o mês de fevereiro e que esta informação terá sido obtida através de tecnologia SIGINT (interceção de comunicações).

