Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e antigo Presidente do país, publicou uma longa mensagem no Twitter este sábado à noite. A publicação ataca a Ucrânia, dizendo que os Estados Unidos, a Europa, Ásia ou África não precisam do país. O russo, antecessor de Vladimir Putin na liderança da Rússia, diz que a Ucrânia “vai desaparecer” porque “ninguém precisa dela”. Chega ao ponto de dizer que nem sequer a Rússia ou os ucranianos necessitam do país. “Ninguém neste planeta precisa da Ucrânia. É por isso que irá desaparecer”, era a mensagem final da publicação de 3.990 caracteres.

O conteúdo foi alvo de críticas na rede social. Medvedev é conhecido por publicações e declarações polémicas sobre a guerra na Ucrânia – que continua a ser descrita pelos governantes russos não como uma guerra, mas sim como uma “operação militar especial” para “desnazificar” o país. Mas há mais um ponto a gerar dúvidas — a dimensão da mensagem.

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2023