Um militar da GNR que foi resgatado durante a manhã deste domingo das águas de uma praia da Figueira da Foz, após prestar socorro a um náufrago, encontra-se estável, informou a GNR.

O militar da Guarda encontra-se estável, tendo sido observado em unidade de saúde por precaução”, referiu.

No comunicado de imprensa enviado à agência Lusa, a GNR explicou que a Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, recebeu uma chamada telefónica para um pedido de socorro a um surfista, na zona da Praia do Cabedelo, por volta das 09h30.

“Por se tratar de uma situação de socorro e de salvamento, de imediato, um militar de serviço deslocou-se para o local, usando para o efeito uma embarcação da UCC”, indicou.

Segundo a GNR, ao sair à Barra da Praia do Cabedelo, “as condições adversas que se faziam sentir, com grande ondulação, motivaram a paragem dos motores da embarcação”, provocando a queda do militar ao mar.

“O mesmo foi socorrido por elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN)”, esclareceu.