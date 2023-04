Um cidadão da Califórnia dono de um carro Tesla processou a empresa de Elon Musk na sexta-feira, acusando-a de violar a privacidade dos seus consumidores. A ação coletiva avançou depois de, na quinta-feira, a Reuters dar conta de múltiplas imagens captadas por automóveis Teslas terem sido distribuídas pelos funcionários da empresa para seu entretenimento.

As imagens e vídeos distribuídos internamente pelos funcionários da Tesla foram registados entre 2019 e 2022, e neles é possível ver, segundo a Reuters, cenas de nudez, crianças e vídeos de acidentes e altercações na estrada. Alguns dos vídeos mostravam igualmente o interior das garagens de proprietários, assim como os objetos aí armazenados. O autor do processo, um dono de um modelo Y chamado Henry Yeh, de São Francisco, afirmou que os funcionários acederam às imagens para “o seu entretenimento sádico e sem graça” e pela “humilhação daqueles que foram gravados de forma ardilosa”. Segundo o lesado, explica o Washington Post, as gravações e imagens captadas foram também sujeitas a piadas em grupos de chat.

Que este tipo de vídeos e imagens tenham sido disponibilizados aos funcionários da Tesla para ver e partilhar, de livre vontade e com propósitos inadequados, afeta qualquer pessoa com um Tesla, as suas famílias, passageiros, e até convidados nas suas casas”, afirma a queixa apresentada por Henry Yeh.

O advogado do cidadão da Califórnia, Jack Fitzgerald, explicou à Reuters que a Tesla “precisa de ser responsabilizada por estas invasões [de privacidade] e por deturpar as suas políticas de privacidade para ele [Henry Yeh] e outros donos de Teslas”.

O processo apresentado pelo cidadão da Califórnia é extensível a qualquer indivíduo que tenha sido proprietário ou que tenha alugado um Tesla nos últimos quatro anos. O objetivo é forçar a empresa a compensar os seus consumidores pelo custo parcial ou total dos seus veículos — a quantia exata seria definida por um tribunal. Além disso, a Tesla deve “parar de gravar, observar e partilhar” imagens capturadas pelas câmaras dos carros e deve destruir os dados obtidos ao violar a lei de privacidade.

Na sua política de privacidade, a Tesla escreve que “gravações com as câmaras permanecem anónimas” e não estão relacionadas com o proprietário nem com o seu veículo. Caso os utilizadores consintam na partilha de dados, ainda segundo a política de privacidade da empresa, a Tesla utilizará essa informação para comunicar com os consumidores, desempenhar serviços de negócio e melhorar os seus produtos — política esta que, segundo o processo apresentado por Henry Yeh, foi violada pela empresa.