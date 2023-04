No meio da tensão que marcou o fim de semana em Israel, centenas de pessoas juntaram-se no funeral de duas irmãs anglo-israelitas, mortas num ataque na Cisjordânia, na sexta-feira.

“Como é que vou explicar a Lucy o que aconteceu às nossas preciosas meninas?”, disse o pai, o rabino Leo Dee, numa cerimónia, reporta a Sky News, no cemitério no colonato judeu de Kfar Etzion. Com 45 anos, Lucy Dee, a mãe de Maia e Rina Dee, com 20 e 15 anos, respetivamente, que também foi ferida durante o ataque, permanece hospitalizada em estado grave.

Num tributo às filhas “lindas e perfeitas”, o rabino, que tem mais três filhos, evocou a Pessach, a chamada Páscoa Judaica e a história do “êxodo bíblico de judeus da escravatura no Egito para a liberdade”. “A jornada para a redenção é lenta — três passos para a frente e dois para trás. Maia e Rina, com a vossa perda, o nosso mundo andou dois passos para trás”, disse, citado pela Reuters.

Em declarações à BBC, Leo Dee descreveu Maia como “maravilhosa, linda, tinha muitos amigos… estava inclinada para fazer um segundo ano de voluntariado”, disse. Sobre Rina, recordou-a como “bonita, divertida, muito inteligente, com notas altas em todas as disciplinas, muito popular entre os amigos, desportiva… muito responsável”.

Maia e Rina Dee morreram na sexta-feira passada, quando o carro em que seguiam com a mãe foi atacado a tiro numa estrada junto ao colonato de Hamra, no norte da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. De acordo com a Sky News, o pai, que seguia num outro carro, terá assistido a tudo.

O exército confirmou o ataque e iniciou uma operação de busca dos suspeitos que atiraram contra o veículo. Este foi o segundo atentado registado na sexta-feira, numa semana marcada pela violência na região depois de, na quarta-feira, 5 de abril, as forças israelitas terem invadido a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, durante o Ramadão, para retirar os cerca de 400 palestinianos que se encontravam no interior. As autoridades de Israel justificaram a invasão com a acusação de que se tinham barricado no templo com “fogo de artifício, paus e pedras”.

O movimento Hezbollah reagiu, condenando a violência da polícia israelita e na quinta-feira, o exército israelita afirmou que o Hamas, teria disparado cerca de 30 ‘rockets’ do Líbano, e vários outros a partir de Gaza. Ato seguinte, na sexta-feira, Israel bombardeou o Líbano e a Faixa de Gaza, alegando estar a retaliar contra esses disparos, que nunca foram reclamados.

Já no sábado à noite Israel anunciou que tinha atingido a Síria, desta vez em resposta a ‘rockets’ que teriam vindo do território sírio.

Após os ataques israelitas à Faixa de Gaza e ao Líbano, houve dois atentados terroristas um em Telavive, que matou um turista italiano e deixou sete pessoas feridas, e o outro na Cisjordânia, que vitimou as duas irmãs cujo funeral se realizou no domingo.