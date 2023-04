Casper Ruud tinha acabado de derrotar Miomir Kecmanović em dois sets, conquistando o Estoril Open e tornando-se no mais recente vencedor do ATP 250 português. Carlos Ramos, o ilustre árbitro, tinha estado na cadeira — e deixou a surpresa para depois do último ponto, anunciando que decidiu terminar a carreira.

“Amo Portugal, amo o Estoril Open. O início da minha carreira foi em Lisboa, em Portugal, na outra versão do Estoril Open onde tu [João Zilhão, diretor do torneio] estiveste presente durante muitos anos. Era normal e óbvio que acabasse no Estoril Open. Acaba, é uma página que se vira, com imensa gratidão e humildade. O ténis e a arbitragem fizeram de mim a pessoa que sou e estou muito grato ao ténis, ao público português, aos amigos. Tenho vários amigos aqui. A minha mãe e a minha irmã estão aqui e é com imenso orgulho que tenho a presença de todos aqui hoje”, começou por dizer, sem esconder a emoção que provocava algum tremor nas palavras.

Carlos Ramos ???? A special day… pic.twitter.com/Psbo02uUo6 — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 9, 2023

Carlos Ramos foi o primeiro a ser homenageado na cerimónia de entrega de prémios, antes de serem entregues os respetivos troféus aos dois finalistas, e dedicou mais algumas palavras às bancadas bem compostas do court central do Estoril Open. “Faz todo o sentido acabar a carreira aqui e agradeço às pessoas que tornaram isto possível. Digo-o com muita humildade e imenso prazer. Não podia ter sonhado com uma forma melhor de acabar a minha carreira de árbitro de cadeira e estou muito grato. Obrigado a todos. Obrigado”, completou, antes de dar a palavra a Ruud e Kecmanović.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aos 51 anos, o português natural de Lisboa despede-se dos courts enquanto um dos árbitros mais relevantes das últimas duas décadas do ténis internacional. Começou por querer ser jogador, como contou em entrevista ao Observador em 2015, mas acabou por dedicar-se à arbitragem ainda adolescente. Fez o curso de árbitro nacional com 16 anos, estreou-se em torneios nacionais em 1989 e tornou-se profissional em 1991.

De lá para cá, tornou-se um de apenas dois árbitros [a par de Alison Hughes] a marcar presença nas quatro finais masculinas de Grand Slam: esteve em quatro finais do Open da Austrália, uma de Roland Garros, uma de Wimbledon e uma do US Open. Arbitrou também a final masculina de singulares nos Jogos Olímpicos de 2012, onde Andy Murray conquistou a medalha de ouro em Londres contra Roger Federer, e ainda a final da Taça Davis. Na categoria feminina, para além da final da Fed Cup, arbitrou uma final em Roland Garros, uma em Wimbledon e outra no US Open. E foi nessa última, em 2018, que saltou para a ribalta internacional.

Há cinco anos, Serena Williams perseguia a conquista do histórico 24.º Grand Slam da carreira, uma marca que acabou por não conseguir alcançar até ao fim da carreira. Na final do Grand Slam norte-americano, a adversária era a jovem Naomi Osaka, uma japonesa de apenas 20 anos que embora viesse a impressionar era ainda uma ilustre desconhecida do público. Osaka venceu em dois sets para conquistar o primeiro Grand Slam da carreira, ao longo de uma hora e 19 minutos e saltando para a liderança do ranking WTA, e os últimos instantes da partida foram de discussão entre Williams e Carlos Ramos.

O árbitro português sancionou a norte-americana com a perda de um ponto por coaching, por estar a receber ilegalmente instruções por parte do treinador, e motivou a irritação da tenista. Serena Williams ficou furiosa com o castigo, partiu a raquete (sendo novamente advertida) e avançou em direção a Carlos Ramos de dedo no ar. “Estás a atacar o meu caráter”, “és um mentiroso”, “pede desculpa”, “como te atreves a insinuar que eu estava a fazer batota?”, “roubou-me um ponto, é um ladrão” foram algumas das frases proferidas pela atleta, numa linguagem que lhe valeu a terceira penalização, a consequente perda de um jogo e uma multa de 17 mil dólares.

Williams acusou o árbitro português de sexismo e discriminação nos dias seguintes, com a inédita vitória de Naomi Osaka a ficar totalmente ofuscada pela polémica. A opinião dividiu-se: Billie Jean King, James Blake ou a colunista Sally Jenkins colocaram-se ao lado da tenista, Martina Navratilova, Toni Nadal ou o antigo árbitro Mike Morrissey apoiaram Carlos Ramos. A organização do US Open acabou por anunciar que iria afastar o português dos futuros encontros das irmãs Williams, para evitar conflitos, os tenistas norte-americanos chegaram a ameaçar boicotar os jogos de Serena Williams em protesto, mas o assunto esmoreceu e morreu sem decisões definitivas adicionais.

Certo é que, se já tinha a fama, o episódio só deu força à ideia de que Carlos Ramos era um dos árbitros mais exigentes e rigorosos, muito cumpridor das regras e sem receio de penalizar e castigar os tenistas mais reconhecidos e bem sucedidos. Este domingo, no Estoril Open, arbitrou o último jogo de uma carreira de sucesso.