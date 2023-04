Em condições normais, e apesar de tratar-se apenas da primeira mão da final (neste caso do Campeonato Carioca), a vitória do Flamengo por 2-0 frente ao Fluminense deveria ter o condão de acalmar os ânimos em torno da continuidade de Vítor Pereira no comando da equipa rubronegra. E, pelo menos após o encontro no Maracanã, tudo apontava nesse sentido. No entanto, a derrota com os equatorianos do Aucas na estreia na Taça dos Libertadores e as declarações do técnico após a mesma devolveram à primeira linha o cenário de dúvida em relação à permanência do português. Mais: alguma imprensa brasileira adiantava mesmo que, qualquer que fosse o desfecho da partida com o Fluminense, Vítor Pereira já teria os dias contados.

O início de aventura no Rio de Janeiro não foi propriamente fácil para o treinador, que já tinha sido alvo de muitas críticas por trocar o Corinthians pelo Flamengo: derrota na Supertaça do Brasil com o Palmeiras de Abel Ferreira, derrota nas meias do Mundial de Clubes frente aos sauditas do Al Hilal, derrota na final a duas mãos da Supertaça Sul-Americana com os equatorianos do Independiente del Valle. Num mês, e em três possíveis títulos, não só o clube continuava a zero como as exibições também não eram as mais convincentes. Apesar disso, e entre alguns recados, a direção do Mengão foi defendendo a aposta no técnico, algo que se viria a revelar acertado na sequência do triunfo no dérbi contra o Fluminense. Contudo, a última semana voltou a testar os limites do oito ao 80, com a deslocação ao Equador a mudar por completo a ideia.

“Foi um jogo difícil, em condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de golo. Na segunda parte, tornou-se mais aberto, menos controlado. Poderia ter dado para nós, como poderia ter dado para eles. Não estou numa fase de observar jogadores, estou numa fase onde temos de competir com intensidade. Eu não sou um treinador que trabalha com 11 jogadores. Vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar fazer todos evoluírem e preparar todos para jogarem um calendário como esse. Somos sempre obrigados a ganhar jogos”, comentou Vítor Pereira depois da derrota por 2-1 com o Aucas, em declarações que não terão caído bem junto dos dirigentes do Flamengo, que não só não concordariam que a equipa tenha estado bem como considerariam ainda que não faz sentido num jogo da Taça dos Libertadores fazer tantas alterações.

“Imagino que 40 milhões de adeptos do Flamengo continuam à espera de uma declaração dele. Está a falar com o adepto do Flamengo, ele acha que eles não entendem nada, são cegos ou tontos? Eu discordo de tudo o que ele disse, em nenhum momento o jogo esteve para nós, esteve sempre para o Aucas, o tempo inteiro”, atirou Roger, antigo médio do Benfica que é hoje comentador, entre as muitas opiniões contra o treinador português pela análise ao encontro. Pelo meio, e além do inevitável Jorge Jesus, também o nome de Tite começou a ser falado como uma possibilidade para o Flamengo ainda antes do início do Brasileirão no próximo fim de semana. Marcelo Gallardo e o regresso do Dorival Júnior eram outras hipóteses ainda antes da segunda mão da final. Agora, pelo menos em cima da mesa, parecem ser certezas: com uma fantástica recuperação, o Fluminense goleou o Flamengo por 4-1 e Vítor Pereira parece estar mesmo de saída.

Mesmo sem poder contar com Fernando Diniz no banco, castigado após ter sido expulso na primeira mão da final do Campeonato Carioca, o Fluminense teve um arranque de gala, deixou o Flamengo ganhar a perceção errada de que estava a conseguir controlar as incidências do jogo e deu um verdadeiro chocolate de bola na primeira parte entre uma bola no poste de Alexsander após assistência de Marcelo (14′), um golo fantástico de pé esquerdo do antigo lateral do Real Madrid a seguir a uma finta de calcanhar que provocou a primeira explosão no Maracanã (26′) e o empate na eliminatória com uma jogada coletiva fantástica que acabou com a assistência para o golo de Cano (34′). Vítor Pereira falava com o adjunto Rui Quinta no banco com uma cara ainda calma mas a vantagem da primeira mão já se tinha esfumado era o Flu que estava por cima e se não fosse Santos, a tirar o golo a Aleksander com uma defesa fantástica, estava virado antes do intervalo.

Imparável, Germán Cano. O Flamengo vinha com dois golos de vantagem da primeira mão e já está tudo empatado.

O treinador português chamou todos ao balneário e começou com duas substituições que representavam uma mudança tática no Flamengo, que abdicava da linha de três defesas com Léo Pereira e também de Gabriel Barbosa, lançando Éverton Ribeiro e Matheus França. E o Flamengo até começou melhor, mais equilibrado e capaz de chegar ao último terço com outro critério. No entanto, na sequência de uma grande penalidade por mão na bola, Cano ainda viu Santos defender a marcação mas fez o 3-0 na recarga (56′). Logo a seguir, Fábio evitou que Matheus França reduzisse mas o pesadelo ainda não tinha terminado, com o médio Alexsander a aproveitar uma bola perdida na área para fuzilar e carimbar o 4-0 (65′) antes de um final de jogo em que a claque do Fluminense fez a festa e a do Flamengo limitou-se a insultar Vítor Pereira, não tendo sequer grande reação quando Ayrton Lucas reduziu para 4-1 no sexto de sete minutos de descontos dados pelo árbitro.