Um professor de psicologia de uma escola da Florida foi despedido na quarta-feira depois de pedir aos seus alunos para escreverem os seus próprios obituários durante uma simulação de um tiroteio na escola.

O caso ocorreu na Escola Secundária Dr. Phillips, em Orlando. À NBC, o professor de 63 anos, Jeffrey Keene, explicou que acreditava que os obituários poderiam ajudar os seus alunos do 11º e do 12º ano a refletir em relação às suas vidas durante a simulação.

Este não é um exercício para vos aborrecer nem nada que se pareça”, terá afirmado na altura o professor aos alunos.

O objetivo, disse Jeffrey Keene, não era “assustá-los ou fazê-los sentir que iam morrer”. O professor pretendia apenas ajudar os alunos “a entender o que é importante nas suas vidas, como querem seguir em frente com as mesmas e como querem lutar pelas coisas durante as suas jornadas”.

O caso aconteceu no primeiro período de aulas do dia. Segundo a NBC, mais tarde, os alunos terão dito a Jeffrey Keene que estavam a ser interrogados por pessoas da escola sobre o trabalho que tinham feito. Nesse mesmo dia, o professor, que tinha sido contratado em janeiro, foi despedido.

Se não podes falar verdadeiramente com eles, então o que é que está a acontecer?”, disse o professor. “Na minha cabeça, eu não fiz nada de mal.”

Um representante do agrupamento de escolas do condado de Orange explicou, em comunicado citado pelo canal norte-americano, que as famílias dos alunos foram informadas da “demissão de um professor depois de este atribuir um trabalho sobre violência nas escolas“.

O professor de 63 anos foi contratado recentemente e não pertencia ao sindicato local de professores, pelo que não havia modo de alterar administrativamente a decisão da direção da escola. Além disso, o docente encontrava-se ainda no período experimental, pelo que o seu despedimento aconteceu com relativa facilidade.

“Honestamente não pensei que jovens de 16, 17 e 18 anos ficassem ofendidos ou chateados por falar de algo que já está a ser discutido”, concluiu Jeffrey Keene.