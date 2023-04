Joe Biden está a planear uma nova candidatura presidencial nos EUA em 2024, para tentar um novo mandato. Falando sobre o tema, pela primeira vez em público, Biden confirmou que essa é a sua intenção – embora não esteja iminente um anúncio formal.

A declaração foi feita aos jornalistas e está a ser citada pela imprensa norte-americana, incluindo a CNN e a Reuters. Joe Biden, que tem 80 anos, confirmou aquilo que já tem sido escrito nos últimos meses, sobretudo à medida que alguns possíveis candidatos se perfilam do lado do partido republicano (incluindo o ex-Presidente Donald Trump):

“Eu planeio candidatar-me… Mas não estamos ainda preparados para fazer esse anúncio, para já”, disse o Presidente dos EUA.

Uma sondagem publicada em fevereiro pela ABC News, em parceria com o Washington Post, mostrou que 62% dos norte-americanos não ficariam satisfeitos caso Joe Biden fosse reeleito em 2024. Mas os números também não são particularmente positivos para Donald Trump, que anunciou que se irá recandidatar (ainda que precise de ultrapassar as primárias do Partido Republicano). Um total de 56% dos inquiridos não gostariam ver o ex-chefe de Estado de volta à Casa Branca.