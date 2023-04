O treinador do Benfica anunciou que o lateral esquerdo Grimaldo está apto para defrontar o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, apesar de não se ter treinado com a equipa.

O espanhol terminou o encontro de sexta-feira, frente ao FC Porto, com dificuldades físicas e não foi visto esta segunda-feira no relvado do Benfica Campus, no Seixal, durante os 15 minutos de treino abertos à comunicação social, mas Roger Schmidt foi curto e claro a comentar a sua disponibilidade.

“O Grimaldo está apto”, respondeu o técnico alemão dos “encarnados”, após comentar as alterações forçadas que terá de fazer na defesa para o desafio contra os italianos.

Além das dúvidas em torno do defesa espanhol, Alexander Bah também se lesionou na derrota (2-1) frente aos “dragões” e Otamendi vai cumprir um jogo de suspensão, após ter completado uma série de cartões amarelos no jogo da segunda mão dos oitavos de final frente aos belgas do Club Brugge.

Sem revelar quem vai jogar de início, o alemão disse, no entanto, ter “a certeza” de que quem o fizer “vai jogar bem” e mostrou-se até “entusiasmado” pela oportunidade que será concedida aos jogadores que têm sido menos ultilizados.

“O Nico [Otamendi] não joga amanhã, é claro, mas com o Lucas [Veríssimo] e o Morato temos outros dois bons defesas centrais. Honestamente, é pena que não tenham jogado muito esta época, mas, quando se tem dois centrais ao mais alto nível toda a época, como o António [Silva] e o Nico [Otamendi], é difícil para eles jogarem muito”, comentou Schmidt.

Os “encarnados” vêm de uma derrota na I Liga frente ao FC Porto, rival que foi eliminado pelo Inter de Milão nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em dois encontros que fizeram parte da “análise completa” feita pela equipa técnica ao adversário de terça-feira.

“É uma equipa experiente, capaz de jogar ao ataque se precisar e também de defender. Ganharam o primeiro jogo em casa (1-0) e, no Porto, jogaram com um estilo defensivo e conseguiram um 0-0. É um pouco o estilo italiano, mas sei que conseguem mudar, por isso, temos de estar preparados para tudo”, analisou Schmidt.

E, apesar de reconhecer que o Inter de Milão “está com algumas dificuldades a nível de resultados na Liga”, Schmidt lembrou que os jogadores da equipa italiana são muito experientes e têm muita qualidade, além de que “é muito especial” para toda a gente disputar os quartos de final da “Champions”. “Não tenho dúvidas sobre a sua qualidade. Vão colocar-nos à prova e temos de estar preparados para isso”, concluiu.

A confirmá-lo, Gonçalo Ramos frisou, momentos antes, que a derrota com o FC Porto faz parte do passado e que o desafio com o Inter é encarado como uma nova oportunidade. “Assim como, quando ganhamos, não ficamos uma semana a festejar, quando perdemos, também não ficamos a lamentar, porque temos jogos de três em três ou de quatro em quatro dias e não há tempo para desperdiçar novas oportunidades”, atirou o avançado das “águias”.

O Benfica recebe o Inter Milão na terça-feira, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, com início marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do inglês Michael Oliver.