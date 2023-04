A plataforma de serviços digitais da Caixa Geral de Depósitos (CGD) está inoperacional devido a uma “questão técnica”, disse fonte oficial do banco público à Lusa.

As dificuldades do sistema no site e na app estão a ser sentidas desde domingo à noite, com vários utilizadores a reportar o mesmo problema durante a manhã desta segunda-feira. “Insucesso” é a mensagem que surge quando se tenta aceder às plataformas.

A mesma fonte garantiu que não se trata de um ataque e que não há comprometimento de dados.

“Continuamos a trabalhar na resolução do assunto”, acrescentou a fonte sobre os problemas no serviço Caixadirecta.

Os balcões e as linhas telefónicas do banco continuam a funcionar normalmente.

Até ao momento não há previsão de hora para retoma dos serviços.