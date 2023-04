O antigo procurador-geral dos Estados Unidos da América (EUA) William Barr avisou, esta segunda-feira, que o ex-Presidente norte-americano Donald Trump deve “preocupar-se” com o caso dos documentos confidenciais que foram encontrados na mansão do magnata, em Mar-a-Lago. Em reação, o antigo chefe de Estado atacou, nas redes sociais, aquele que, no passado, havia sido um dos seus principais aliados na Justiça. “O desleixado e patético Bill Barr fez declarações relativos a um tema sobre o qual não sabe nada.”

Numa entrevista à ABC News, William Barr criticou a acusação levada a cabo pelo procurador Alvin Bragg, que envolve o suborno de Donald Trump a três pessoas, uma das quais a atriz pornográfica Stormy Daniels. “Não tem mérito. Eu penso que é um abuso do poder da acusação acompanhado por um fim político”, sugeriu o ex-responsável jurídico, vincando que o antigo Presidente deve estar mais “preocupado” com o caso dos documentos.

“Esse penso que é um caso sério”, afirmou William Barr, para quem existem provas “muito boas” que serão suficiente para condenar Donald Trump. “Considero que andou a brincar com as agências federais e recebeu uma intimação para devolver os documentos. Mas o o governo está a investigar a dimensão em que essas jogadas foram levadas a cabo [para apurar] se houve obstrução”, disse.

Na dimensão política, o antigo procurador-geral acredita que o processo dos subornos pode ser benéfico para Donald Trump a curto prazo, isto é, nas primárias republicanas. “Pode alcançar o seu propósito, que é entrar no processo das eleições primárias republicanas e torná-las num circo”, salientou.

No entanto, apesar de cumprir este objetivo, William Barr antevê que isso acabará por dar uma importante vantagem aos democratas. “Os assessores mais experientes dos democratas sabem que [o processo judicial] ajudará Trump e querem que ele seja o candidato, porque ele é o mais fraco dos republicanos e o mais provável é perder novamente para Joe Biden”, preconizou.

Apesar de no passado terem sido aliados, a relação entre Barr e Trump azedou em 2020, após o antigo procurador-geral ter recusado apoiar as acusações de fraude eleitoral do antigo Presidente.

Numa publicação nas rede sociais, Donald Trump lembrou esses tempos e aproveitou por criticar a entrevista de William Barr. “Enquanto ele desvaloriza corretamente o caso do departamento da polícia de Nova Iorque [que envolve o pagamento de Stormy Daniels], ele dá valor a igualmente ridícula fraude das caixas [de documentos confidenciais], em que Biden é que deve ter problemas, não eu.”

“Barr é um fraco e zangado RINO”, ataca Donald Trump. RINO é um acrónimo que significa “Republican in Name Only” — em português, “Republicano Apenas de Nome”.