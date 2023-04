O Benfica está entre as 8 melhores equipas da Liga dos Campeões, a principal prova de clubes a nível mundial, e hoje quer continuar a alimentar um percurso praticamente imaculado. Os encarnados começaram esta caminhada em Agosto, na 3ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos, e desde então somam 10 vitórias, 2 empates e zero derrotas. Esta prestação da equipa comandada por Roger Schmidt permite aos adeptos sonhar com um lugar nas meias-finais da prova milionária, mas para isso será preciso ultrapassar o Inter de Milão, equipa italiana que eliminou o FC Porto. É uma eliminatória em 2 jogos que começa hoje, no Estádio da Luz. A partir das 20:00 desta terça-feira Benfica e Inter de Milão medem forças em mais um grande jogo da Liga dos Campeões para ouvir aqui, em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca às 19:30 com acompanhamento em direto a partir do Estádio da Luz e com um vasto painel de comentadores: Augusto Inácio faz a análise tática e no final do encontro entrega o Relatório de Jogo. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e assina o balanço do trabalho da equipa de arbitragem em mais uma edição do Sem Falta. Na Rádio Observador há também espaço para as vozes dos adeptos, o líder da claque encarnada é o humorista João Pinto.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo de Miguel Cordeiro. O relato da partida tem as vozes dos jornalistas João Filipe Cruz e Diogo Varela.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.