António Costa vai esperar pelo resultado da comissão de inquérito para tirar consequências políticas e repetiu ter ficado surpreendido com o que ouviu nesse âmbito. “Toda a gente sabe, obviamente que sim.”

O primeiro-ministro está em viagem à Coreia do Sul e, ao falar à imprensa esta manhã de terça-feira, reagiu aos mais recentes desenvolvimentos do caso TAP remetendo para o Parlamento. “Vamos deixar a Assembleia da República fazer o seu trabalho”, respondeu quando um jornalista lhe perguntou se iria pedir desculpas ao Presidente da República e ao país como Carlos César, presidente do seu partido, tinha sugerido.

Pouco depois, quando confrontado com as mais recentes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que afasta uma dissolução do Parlamento ainda este ano, mas não excluiu fazê-lo no futuro, o primeiro-ministro disse que, por regra, não comenta as palavras do Presidente da República. “Muito menos quando não as ouvi”, acrescentou lembrando que o Presidente estava a falar quando ele próprio “estava a voar” para a Coreia do Sul.

Questionado sobre as consequências políticas sobre o que se tem sabido na comissão de inquérito parlamentar, o primeiro-ministro manteve-se na mesma linha: “As consequências políticas tiraremos em função dos resultados”, aludindo ao momento certo para o fazer.

“Cada órgão de soberania deve ter o seu tempo próprio. Neste momento, o tempo é o da Assembleia da República. Devemos respeitar um trabalho que está a ser desenvolvido”, sublinhou Costa. Ao lado dos ministros da Economia, António Costa Silva, da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, e das Infraestruturas, João Galamba, o primeiro-ministro acrescentou que a comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP ainda irá realizar várias audições.

“No final, vai tirar as conclusões. Em função disso, nós [Governo], agiremos em conformidade”, reforçou.

Em visita a Seul, o primeiro-ministro afirmou que é fundamental atrair capital e investimento estrangeiro e que está na Coreia com o objetivo de “robustecer aquilo que é a nossa capacidade económica”, porque quer conseguir ter “um tecido económico à altura do grau de qualificação das novas gerações.”

Sobre se as polémicas mais recentes geram dúvidas nos investidores, António Costa respondeu que “todos os países estrangeiros conhecem Portugal”, que “somos o quinto país mais seguro do mundo” e ainda que o país tem recursos humanos altamente qualificados.

“Não vamos estar aqui estes dias a falar sobre questões de política interna. Teremos muito tempo para falar”, disse Costa e pediu antes foco nas relações entre Portugal e a Coreia. Lembrou que aquele país já trouxe felicidade a Portugal e lembrou que foi lá que “Rosa Mota ganhou a sua medalha olímpica”.