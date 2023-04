Xherdan Shaqiri nasceu no Kosovo, no início dos anos 90 e filho de pais naturais da Albânia, mesmo na antecâmara do desmembramento da antiga Jugoslávia. A família do jogador fugiu para a Suíça quando este ainda nem tinha completado um ano e sem que nenhum falasse francês ou alemão: o pai foi lavar loiça para um restaurante, a mãe tratava das limpezas de vários edifícios de escritórios. E Shaqiri não esquece os primeiros tempos no país que agora representa internacionalmente.

“Quando mudas de país estás a ir para um sítio onde não conheces ninguém. E nós não éramos uma família rica, os meus pais trabalhavam muito. Não foi a melhor altura das nossas vidas. Mas às vezes torna-te mais forte”, recordou o avançado em entrevista ao The Guardian, acrescentando que era o único estrangeiro da escola e que os pais enviavam praticamente todo o dinheiro que amealhavam para a restante família que tinha ficado no Kosovo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.