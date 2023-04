O leite meio-gordo e as bolachas Maria são dois dos produtos que provam que os preços dos produtos das marcas próprias dos supermercados e hipermercados aumentaram mais do que os das marcas de fabricante, no ano passado, noticia o Correio da Manhã, segundo conclusões de um estudo do final de março da Proteste.

A análise teve por base o preço de um cabaz com 30 produtos de marcas próprias (entre eles farinha, açúcar e salsichas) e concluiu que o seu custo aumentou 32% no ano passado, aumentou de 34,25 euros para 45,15 euros. Este valor contrasta com o aumento de 13% que sofreram os produtos com a marca do fabricante, já que este cabaz passou de 79,37 euros para 89,44 euros. Ambos são aumentos acima da inflação, que em 2022 atingiu os 7,8%, segundo o INE.

Em sentido contrário, há produtos de marca cujo valor desceu, como por exemplo a massa em espirais ou o detergente líquido para a máquina da roupa. Contudo, os preços destes produtos, mas de marca branca, aumentaram. Os produtos das marcas dos retalhistas continuam a valer a pena, é outra das conclusões da Proteste.

O cabaz analisado contou com 30 produtos de marca própria de gama média que fossem equivalentes aos de marca do fabricante, tendo como base lojas online das lojas Auchan, Continente, Intermarché, Minipreço e Pingo Doce.