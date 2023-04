O Flamengo levava uma vantagem de dois golos para a segunda mão da final Campeonato Carioca. Nem isso foi suficiente para Vítor Pereira conseguir ficar com o título devido à pesada derrota por 4-1 sofrida em pleno Maracanã contra o rival Fluminense. No fim do encontro, a porta tinha ficado aberta.

“Hoje não vamos tomar nenhuma decisão. Está toda a gente de cabeça quente. Não é o resultado que queríamos. Perder da maneira como a gente perdeu…. Tem que se rever alguma coisa. Isso não passa por nenhum troca ou nenhuma situação que seja decidida às dez da noite. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que tenho que estar. Muito provavelmente, vou estar com o Vítor. Por enquanto permanece tudo normal”. Foram as palavras do vice-presidente do Flamengo, Marco Braz, que se mostrou descontente com o desempenho do técnico português depois da derrota contra o Fluminense. Dois dias depois da final do Carioca, Flamengo anunciou que Vítor Pereira já não é o treinador do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

A derrota na final do Carioca esgotou a paciência dos dirigentes do Flamengo que viram a equipa perder a Supertaça do Brasil para o Palmeiras de Abel Ferreira, a Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle e o acesso à final do Mundial de Clubes para o Al Hilal. O insucesso da equipa, que também perdeu na estreia na Libertadores, levou ao despedimento de Vítor Pereira do lugar que ocupava desde janeiro sem que o português se tenha estreado no Brasileirão que arranca este fim de semana.

O Flamengo parece já ter escolhido o alvo preferencial para assumir a equipa. Jorge Jesus pode regressar ao clube do Rio de Janeiro onde conquistou o Brasileirão e a Libertadores. Jorge Sampaoli e Tite são outros dos candidatos, divulgados pel’O Globo.

De recordar que foi revelado por um adepto do Flamengo um suposto áudio e que Jorge Jesus dava a entender que podia estar perto de assinar pelo clube brasileiro. “Estou em viagem, jogo amanhã [1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa jogada na passada quinta-feira]. Aqui na Turquia é tão frio… Mas pronto, tem que ser, até chegar maio. Um abraço para ti”, dizia na alegada gravação. Quando Jorge Jesus foi confrontado com o tema, negou que estivesse de saída do Fenerbahçe. “Isso não tem nada a ver com o jogo, mas vou responder. Toda a gente sabe que eu tenho contrato que termina em maio. Não é novidade, portanto não tenho mais nenhum comentário”. Ainda assim, é sabido que o treinador da equipa de Istambul não vive um momento fácil na Turquia. Jesus nunca deixou de ser um treinador apetecível para o Brasil, chegando mesmo a ser associado ao comando técnico da seleção.