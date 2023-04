Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A poucos dias do começo da Páscoa Ortodoxa, Volodymyr Zelensky fez questão de destacar a troca de prisioneiros com a Rússia que permitiu esta segunda-feira a libertação de 100 soldados ucranianos. No seu discurso diário à nação, o Presidente ucraniano referiu que entre os prisioneiros se contam “soldados, guardas fronteiriços, marines, elementos da guarda nacional”, assim como defensores de Azovstal, a fábrica metalúrgica que durante meses resistiu ao cerco russo no início da guerra.

Estas são 100 famílias que sentiram verdadeira felicidade nesta véspera de Páscoa. E, claro, continuamos a trabalhar para libertar todos os nossos cidadãos do cativeiro russo. Lembramo-nos de todos, e vamos libertar todos!”, prometeu Zelensky.

Noutro âmbito, o chefe de Estado ucraniano destacou as conversas mantidas esta segunda-feira com os primeiros-ministros do Iraque e da Grécia. “Elenquei a a situação de segurança e, mais em geral, a nossa atividade para o regresso da paz e a proteção do povo”. Zelensky agradeceu ainda à Grécia pela cooperação na área da Defesa.

Quem também mereceu um agradecimento foi a Alemanha. No mesmo dia em que vários alemães saíram à rua em protesto contra o armamento do governo de Olaf Scholz à Ucrânia, Zelensky sublinhou que, em poucas semanas, as forças de Kiev terão acesso a mais armamento e munições que, diz o Presidente ucraniano, serão fundamentais.

“Tudo o que fortalecer a defesa da Ucrânia contra o terror russo, tudo o que der aos nossos soldados mais oportunidades de movimento — tudo isto protege todos os nossos países parceiros, todos na Europa, todos no mundo“, afirmou.

O dia de encontros ficou ainda marcado por uma reunião com Richard Branson, magnata britânico fundador da Virgin Galactic. Zelensky, que descreveu Branson como “um amigo da Ucrânia”, revelou que a conversa com o empresário (o mais recente embaixador da plataforma de angariação fundos UNITED24) andou em torno de assuntos relacionados com a “recuperação e reconstrução das nossas instalações tecnológicas, e a captação de assistência tecnológica à Ucrânia, em particular para levar a cabo operações de remoção de minas”.

O Presidente ucraniano apelou, por fim, ao apoio à causa ucraniana, reiterando a mensagem que vem repetindo há mais de um ano: a de que “o termo ‘derrota’ tem de ficar associado ao termo ‘agressor’ — e só a vitória ucraniana vai garantir isso“.