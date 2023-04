O BE mostrou-se esta quarta-feira “bastante satisfeito” com a vinda a Portugal de Lula da Silva e vê com “muito bons olhos” a sessão de boas-vindas no parlamento, cuja importância não apaga, mas valoriza a do 25 de Abril.

“Nós estamos bastante satisfeitos com a vinda do presidente Lula da Silva a Portugal, estamos bastante satisfeitos que o Brasil tenha virado a página depois de um momento muito dramático em que o país se virou contra si próprio e tinha um presidente que atacava uma parte da população”, disse o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, aos jornalistas.

Nesta nova fase da vida do Brasil, Pedro Filipe Soares disse que o BE vê “com muito bons olhos a presença de Lula da Silva em Portugal e que, como é óbvio, sendo Presidente da República do Brasil, sendo o Brasil um país irmão, seja recebido também na Assembleia da República numa sessão solene”.

A sessão de boas-vindas ao Presidente brasileiro Lula da Silva na Assembleia da República vai decorrer no dia 25 de Abril, às 10h00, antes da sessão solene comemorativa da revolução.

Segundo o líder parlamentar bloquista, a sessão no próprio dia 25 de Abril será o cravo que se vai passar por Lula da Silva “para o lado de lá do Atlântico como Chico Buarque pediu há anos atrás”, numa referência à música “Tanto Mar”.

Pedro Filipe Soares mostrou-se confiante que se se saberá a importância de cada uma das sessões que decorrem na mesma manhã.

“Por um lado estamos prestes a chegar aos 50 anos do 25 de Abril e os desafios sobre todas as democracias e sobre a nossa também não são poucos. Por outro lado, a vinda de Lula da Silva neste momento de desenvolvimento do Brasil e de reatar de umas relações melhores com Portugal, é um momento importante. Uma não apaga a outra, creio que uma até valoriza a outra e nós ficamos satisfeitos por isso”, defendeu.