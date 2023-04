A vereadora da Educação da Câmara do Porto afirmou esta terça-feira que o edifício cedido à Federação Académica do Porto (FAP) para a construção de uma residência universitária “carecia de intervenções” que estão a ser levadas a cabo.

“Foram encontradas no edifício patologias à medida que a intervenção foi feita. O edifício carecia de intervenções, sob o ponto de vista de segurança”, afirmou Catarina Araújo, durante a reunião do executivo.

Questionada pela vereadora Teresa Summavielle, do BE, se a residência universitária já estava em funcionamento, Catarina Araújo esclareceu que alguns elementos do edifício, como portas de segurança e de incêndio, “não cumpriam com o exigível”.

“Será possível, ainda no segundo semestre deste ano, ter boas notícias sobre este tema”, adiantou.

Também o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, assegurou aos vereadores que é o município a “fazer todas as alterações indispensáveis” no espaço.

A Câmara do Porto e a Federação Académica do Porto (FAP) assinaram, a 24 de março de 2022, o protocolo que permitirá a instalação de uma residência universitária naquele espaço, no centro histórico, e cuja gestão ficará a cargo da FAP.

Três dias antes, o executivo da Câmara do Porto aprovou, por unanimidade, a cedência daquele espaço por um período de 30 anos.

O edifício, reabilitado pela Sociedade de Reabilitação Urbana (Porto Vivo, SRU) no âmbito do programa do Morro da Sé e que se previa que albergasse o centro social, vai ter 20 quartos e deveria estar a funcionar já este ano letivo.