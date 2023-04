Esta quarta-feira queremos saber a sua opinião sobre o impacto que a fuga de informação do Pentágono poderá ter na Ucrânia. A maior fuga dos últimos anos pode ter prejudicado seriamente o esforço de guerra ucraniano e, ao que parece, já há sinais de que abriu novas fissuras entre os aliados. Numa semana que foi também marcada por uma estranha entrevista de Emmanuel Macron durante a sua visita à China, lançamos a questão: o elo fraco da Ucrânia são mesmo os seus aliados?

