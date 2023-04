Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Esta quarta-feira marca o 413.º dia de guerra na Ucrânia. As últimas horas têm sido marcadas por um vídeo, que circula nas redes sociais, e que aparenta mostrar a decapitação de um soldado ucraniano às mãos da Rússia. Kiev já comparou o incidente ao Estado Islâmico, e Zelensky lançou o apelo à comunidade internacional para que não fique calada. As Nações Unidas dizem estar “horrorizadas”, e alertam que as execuções não são um ato isolado. A Rússia questionou a autenticidade do vídeo.

No plano diplomático, ficou a saber-se que Acácio Durães, cônsul honorário português em Nizhni Novgorod, cidade industrial a sul de Moscovo, ficou sem as suas credenciais. A notícia foi avançada pela agência estatal russa Ria Novosti e confirmada pelo Observador junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na Coreia do Sul, o primeiro-ministro, António Costa, reiterou o apoio à Ucrânia.

Veja aqui um resumo dos outros acontecimentos marcantes deste, o 413.º dia da invasão:

O que se passou durante a manhã:

Entre os documentos confidenciais norte-americanos que foram divulgados recentemente numa fuga de informação consta a informação de que vários países ocidentais já têm, neste momento, militares no terreno na Ucrânia . Ao todo serão cerca de 50 elementos das forças especiais britânicas no terreno: 17 da Letónia, 15 de França, 14 dos EUA e um dos Países Baixos. Os Estados Unidos garantem que vão “virar todas as pedras” até encontrarem a fonte da fuga;

. Ao todo serão cerca de 50 elementos das forças especiais britânicas no terreno: 17 da Letónia, 15 de França, 14 dos EUA e um dos Países Baixos. Os Estados Unidos garantem que vão “virar todas as pedras” até encontrarem a fonte da fuga; O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta quarta-feira ter lançado um míssil balístico intercontinental a partir de uma base militar no sul do país, situada a menos de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia;

a partir de uma base militar no sul do país, situada a menos de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia; O governo russo diz que não vai “tolerar” quaisquer tentativas de pressão por parte dos Estados Unidos no sentido de forçar a libertação do jornalista Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, preso na Rússia no final de março por suspeitas de espionagem;

Numa receção em Belém ao seu homólogo da Letónia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que Portugal e Letónia estão juntos no “apoio total” político, militar e financeiro à Ucrânia, “se necessário, fortalecendo-o ainda mais” , e na condenação da “brutal agressão russa”;

, e na condenação da “brutal agressão russa”; O governo da Eslováquia suspeita de possível sabotagem russa aos caças MiG-29 que Bratislava entregou à Ucrânia. Em meados de março, a Eslováquia juntou-se à Polónia no envio de caças MiG-29, de fabrico soviético, para a Ucrânia, aumentando a pressão internacional sobre outros países para também ajudarem Kiev com aviões de combate.