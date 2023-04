No centro de “Air”, o novo filme de e com Ben Affleck, está uma história muito querida aos americanos e, por óbvia extensão, a Hollywood. É a história do “underdog”, o sujeito que se encontra numa situação difícil ou mesmo adversa, aparentemente sem meios ou capacidade para a enfrentar, e que acaba por a conseguir superar a seu favor e daqueles que o rodeiam ou dele dependem. Só que no caso de “Air”, que recria factos reais e tem como protagonista um executivo de basquetebol de uma famosa marca de sapatilhas de desporto chamado Sonny Vaccaro (interpretado por Matt Damon), o contexto não é heroico, aventuroso ou de ação, mas muito prosaicamente, de negócios.

[Veja o “trailer” de “Air”:]

