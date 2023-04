Derrota do Benfica na Liga dos Campeões, derrota do Sporting na Liga Europa. Vitória do Feyenoord na Liga Europa, derrota do AZ na Liga Conferência. Os resultados da semana europeia que terminou esta quinta-feira confirmaram o que já era praticamente inevitável: Portugal caiu para o 7.º lugar do ranking da FIFA, por troca com os Países Baixos, e só terá duas equipas na Liga dos Campeões de 2024/25.

Adicionalmente, a Primeira Liga passa a contar com apenas cinco vagas para as competições europeias: o campeão apura-se diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o 2.º lugar vai à terceira pré-eliminatória de acesso a fase de grupos da Liga dos Campeões, o 3.º e o 4.º disputam a Liga Europa e o 5.º qualifica-se para a Liga Conferência.

Tal como já acontece, o vencedor da Taça de Portugal apura-se diretamente para a fase de grupos da Liga Europa — ou seja, se esse vencedor for o campeão nacional ou o 2.º classificado, a equipa que ficar em 3.º não precisa de superar eliminatórias para chegar diretamente à segunda competição europeia. Ainda assim, existe uma réstia de esperança para Portugal ainda ter três equipas na Champions de 2024/25: uma equipa portuguesa conquistar a Liga dos Campeões ou a Liga Europa de 2023/24.

Tudo isto ficou decidido esta quinta-feira, dia em que o Sporting sofreu a primeira derrota em dois meses ao perder com a Juventus em Turim. Os leões continuam sem ganhar em Itália mas levam a eliminatória totalmente em aberto para Alvalade, até porque foram constantemente melhores na primeira mão e têm um histórico a favor: em 12 ocasiões em que perderam por um golo de diferença fora de casa na primeira mão de uma eliminatória europeia qualificaram-se por sete vezes.

Sporting a perder por 1 golo fora na 1.ª mão de uma elim. UEFA:

1970 C. Zeiss Jena✖

1971 Rangers✖

1973 Sunderland✅

1977 Bastia✖

1982 D. Zagreb✅

1985 Athletic✅

1986 Barcelona✖

1987 Kalmar✅

1993 Celtic✅

1994 Real Madrid✖

2005 Newcastle✅

2010 Everton✅

2023 Juventus❓ pic.twitter.com/L68ROVyQMW — Playmaker (@playmaker_PT) April 13, 2023

Já depois do apito final e na zona de entrevistas rápidas, Rúben Amorim fez uma breve análise da partida — e do facto de o Sporting ter sido novamente demasiado perdulário. “Já fizemos isto esta época, é um pouco o retrato da época. Já tivemos esta situação ‘n’ vezes. Na primeira parte não deixámos a Juventus criar ocasiões de perigo. Depois sofremos o golo, que podíamos claramente ter evitado. O bom deste jogo é que temos mais uma oportunidade. Temos de ser muito inteligentes, o estádio tem de ser muito inteligente. A Juventus vai entrar como quer e gosta de estar. Vamos ter outra oportunidade junto dos nossos adeptos. A Juventus é uma equipa experiente e isso faz muita diferença, as equipas mais experientes estão sempre mais perto de ganhar os títulos”, começou por dizer, no dia em que os leões sofreram a 12.ª derrota da temporada, igualando o registo total das duas últimas épocas.

“A eliminatória fica em aberto. É um golo de diferença, precisamos de uma bola para fazer golo. O que dizer no balneário? O mesmo de sempre, este jogo é objeto de análise. A parte da motivação não é preciso, as sensações que eles tiveram hoje dão-lhes confiança”, acrescentou Amorim, antes de comentar a exibição positiva de Morita e deixar pormenores sobre a lesão sofrida por St. Juste.

O Sporting sofreu a 12.ª derrota da época, igualando o registo total das 2 últimas épocas Derrotas do Sporting nas 3 últimas épocas:

2020/21: 3

2021/22: 9

2022/23: 12 pic.twitter.com/Gd9Et9xBDQ — Playmaker (@playmaker_PT) April 13, 2023

“O Morita tem evoluído muito, cresceu nos jogos europeus. Faz parte, jogava no Santa Clara, com todo o respeito. Espero mais dele e sei que vai dar mais. St. Juste? Não sei, mas quando é muscular e em velocidade é porque deve haver ali um problema. É um grande jogador, faz-nos falta. Vamos ajudar o St. Juste a voltar porque é um jogador de grande classe”, terminou o treinador leonino.