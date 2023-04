Em atualização

Paulo Raimundo é secretário-geral do PCP desde novembro de 2022, depois de Jerónimo de Sousa ter anunciado a saída da liderança do partido. Quando foi escolhido era um total desconhecido para o público, é classificado no partido como “operário”, apesar de só ter trabalhado um período de três a quatro anos fora do partido, quando ainda não tinha completado o 12.º ano. Foi eleito por unanimidade após ser escolhido como a solução do Comité Central.

“Não nos guiamos por sondagens, estamos a fazer o nosso trabalho”, começou por assegurar o líder do PCP na entrevista ao programa Sob Escuta, do Observador, que garantiu que “isso trará resultados políticos e eleitorais”. Frisou que há “20 linhas de trabalho que procurarão melhorar o trabalho que [o PCP] considerou insuficiente”, pretendendo que é preciso “perceber melhor a sociedade”.

Paulo Raimundo reiterou que “a CGTP tem de estar sempre insatisfeita” para percorrer os objetivos e sobre a luta nas ruas considera que os sindicatos não estão a perder fôlego. “Acho que isso não tem correspondência com a realidade, haverá sempre insatisfação, é preciso ir sempre mais longe, mas realidade tem demonstrado o contrário”, disse, frisando as decisões do Governo foram tomadas após “duas ações enormíssimas” nas ruas.