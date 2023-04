Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O estado de saúde do oposicionista russo detido, Alexei Navalny, está a deteriorar-se, suspeitando-se de novo envenenamento, e voltou a ficar em cela de punição, poucos dias depois de estar em confinamento regular, disse esta quarta-feira uma porta-voz.

Anna Veduta, que está baseada em Washington e é vice-presidente da Fundação Anticorrupção, de Navalny, disse à Associated Press que o oposicionista, de 46 anos, ficou doente na última sexta-feira, quando saiu da cela de punição (isolamento) e colocado em uma cela convencional.

Nos últimos 15 dias, Navalny perdeu mais de oito quilos. Na segunda-feira, informou, via Twitter, que tinha voltado a ser colocado em cela de castigo durante mais 15 dias.

Uma ambulância foi chamada no sábado, devido a agudas dores de estômago, mas Navalny não teve qualquer diagnóstico, escreveu um dos seus advogados, Vadim Kobzev, no Twitter, depois de o visitar na prisão.

“Acreditamos que lhe estão a administrar lentamente pequenas doses de veneno” em comprimidos sem identificação, disse Veduta.

Um documentário vídeo sobre Navalny ganhou um Óscar no mês passado. O documentário retrata a carreira de Navalny no combate à corrupção oficial, o seu envenenamento quase fatal em 2020, pelo qual responsabilizou o Kremlin, a sua recuperação ao longo de cinco meses na Alemanha e o seu regresso a Moscovo, em 2021, quando foi detido. Mais tarde foi sentenciado a 2,5 anos de cadeia e no ano passado foi objeto de mais acusações e condenado a mais nove anos de prisão.

Navalny tem sofrido uma pressão incessante por parte dos dirigentes russos, e tem estado com frequência sujeito a isolamento em uma pequena cela de castigo. Está autorizado a escrever cartas e a ter visitas irregulares dos seus advogados.