O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o aumento intercalar dos salários da função pública. A ministra da Presidência afirma que com o aumento agora aprovado “a média dos aumentos da função pública, que era de 3,6%, passa a ser de 4,6% e o aumento da massa salarial da Administração Pública, que era de 5,1%, passa para 6,3%”. “Ainda não corresponde ao aumento da inflação do ano passado”, reconhece o Governo, mas “o compromisso foi sempre no âmbito de uma garantia de aumentos salariais dos próximos três anos que corresponderia a essa compensação da inflação que se registará neste período”.

Não são esperados novos acertos durante o ano, de acordo com a ministra Mariana Vieira da Silva que diz que “este é o esforço possível este ano e surge numa altura “em que se avizinha, nos próximos meses, o início d eum processo descendente da inflação”, diz apoiando-se em dados no INE.

O aumento salarial agora aplicado a toda a tabela remuneratória única é de 1%, com o subsídio de refeição a subir para os seis euros por dia (atualmente é 5,20 euros), tal como já se sabia. Nos últimos dias o Executivo também fez saber que estes aumentos vão chegar ao bolso dos funcionários públicos com retroativos no próximo mês de maio.

Questionada sobre o facto de o aumento ficar aquém do nível da inflação, a ministra Mariana Vieira da Silva diz que este é um acrescento ao que estava no acordo plurianual fechado com os sindicatos em outubro passado e que com isto “há mais trabalhadores a recuperarem todo o valor da inflação nos seus salários e muitos com aumentos superiores a 6%, um valor bastante superior ao que tínhamos em janeiro”.

A medida agora aprovada, diz a ministra, faz com que “16,7 % do total dos funcionários públicos têm aumento de 9,1% e 40% do total terão aumento superior a 6%”. A ministra sublinha ainda que “cerca de 16% do total dos trabalhadores terá uma valorização salarial na ordem dos 9,1% a que acrescem outras medidas de valorização de carreiras”, disse em relação às carreiras especiais já revistas.

A ministra diz que o Governo mantém “o compromisso de recuperar e compensar, ao longo dos 4 anos, este impacto inflacionista”. E diz que os valores agora avançados surgem “face à disponibilidade que o país tem, tendo em conta a evolução económica e das contas públicas”.

O Governo aprovou também esta quinta-feira o Programa de Estabilidade que tem de entregar em Bruxelas este mês de abril e também as Grandes Opções do Plano. Os dois documentos serão apresentados pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na próxima segunda-feira.