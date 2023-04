(Em atualização)

Morreu aos 93 anos a designer de moda britânica Mary Quant, conhecida por popularizar a minissaia nos anos 60, avança a BBC, que cita um comunicado da família.

Mary Quant morreu “pacificamente em casa, em Surrey, Reino Unido, esta manhã”. A família sublinha que foi “uma das designers de moda mais reconhecidas internacionalmente do século XX e uma inovadora excecional”, que deixa um contributo “único” à indústria da moda britânica.

A estilista abriu a primeira loja na conhecida King’s Road, em Londres, em 1955. Além de tornar a minissaia popular nos anos 60, um símbolo da emancipação feminina que revolucionou a indústria da moda e a sociedade, também desenhou os chamados “hot-pants“, uns calções muito curtos.

Embora haja quem lhe atribua a autoria da revolucionária minissaia — para cujo nome não se inspirou no tamanho da peça de roupa, mas na marca do seu carro preferido, o Mini — não é consensual que assim tenha sido (os designers André Courrèges e John Bates também são apontados como possíveis criadores). Mas é indiscutível o papel de Quant em tornar aquela peça de roupa icónica — os looks de Twiggy, por exemplo, tiveram o cunho da estilista britânica — e acessível às massas.

Já nos anos 70 e 80 criou uma linha de maquilhagem. Em 2014, a Rainha Isabel II atribuiu-lhe o título de Dama, o que deixou a estilista “profundamente honrada”.

Alexandra Shulman, ex-editora-chefe da Vogue, lembrou no Twitter como Quant foi uma “líder da moda, mas também do empreendedorismo feminino”. Uma “visionária que foi muito mais do que um ótimo penteado”.