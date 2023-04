Desde que o Governo anunciou as restrições ao alojamento local no âmbito do pacote da habitação, os novos registos de alojamento local mais do que duplicaram face ao mesmo período do ano passado. Em dois meses, desde 16 de fevereiro, foram feitos 5.390 novos registos, quando na mesma altura de 2022 tinham sido 2.090.

Os números são avançados pelo Negócios, esta quinta-feira, com base no Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL). Faro foi o distrito onde mais subiu o número de novos registos (2.482 desde 16 de fevereiro, a data em que o primeiro-ministro detalhou pela primeira vez a proposta legislativa), enquanto Lisboa tem mais 665 (mas só mais 96 no concelho). O Porto tem mais 323 registos.

Com o pacote habitação, muito criticado pelos empresários do setor, o Governo vai pôr fim aos novos licenciamentos de apartamentos para alojamento local em praticamente todo o litoral, colocando de fora os municípios de baixa densidade populacional e outras 73 freguesias em 20 concelhos. As moradias ficam de fora das restrições. Segundo o Negócios, a maioria dos novos pedidos são para apartamentos, mas também há 1.904 novos registos de moradias.

Às autarquias caberá a gestão do equilíbrio entre habitação, alojamento estudantil, atividades económicas e alojamento local. Quando esse equilíbrio for atingido, deixa de haver suspensão de novas licenças.

Os registos existentes são válidos até 2030, mas com IMI agravado e uma taxa adicional de 20% sobre o valor do imóvel. A 31 de dezembro de 2030, todas as licenças serão revistas e passarão a ter de ser renovadas a cada cinco anos. As assembleias de condóminos poderão pôr fim a um alojamento local se metade da permilagem o aprovar. As medidas ainda não estão em vigor, aguardando pelo fim do processo legislativo.