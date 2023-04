De capacete na cabeça, óculos de sol postos, um enorme sorriso no rosto e com os braços erguidos num gesto de vitória: foi assim que Beatriz Flamini, alpinista espanhola de 49 anos, saiu às 10h07 desta sexta-feira da gruta em que se encontrava sozinha há 500 dias, sem qualquer contacto com o exterior e sem ver a luz do sol.

A atleta, que se colocou este desafio para perceber os efeitos que o isolamento provocaria na sua força física e mental, numa aventura que será transformada em documentário pela produtora que a acompanhou (virtualmente) o tempo todo, saiu por entre palmas dessa equipa — que também incluía psicólogos — e dos amigos que a esperavam à saída da gruta, em Granada.

Depois de quebrar o recorde de tempo em que algum humano esteve isolado numa gruta, saiu e disse poucas palavras aos jornalistas, entre justificações e muitos sorrisos: “Estou há um ano e meio em silêncio, sem falar com ninguém além de mim própria”, frisou, em declarações transmitidas por várias televisões espanholas. “Gostava de ser mais amável e falar com vocês mas, se me permitem, gostava de tomar um duche, que estou há um ano e meio sem tocar em água“, explicou, provocando risos no grupo que a esperava e prometendo explicações para uma conferência de imprensa exterior.

???? ¡INCREÍBLE! ???? La deportista Beatriz Flamini abandona la cueva en Motril donde ha pasado 500 días para batir un récord ???? @LaHoraTVEpic.twitter.com/xgwDcLYJAc — Sportyou (@SportYou) April 14, 2023

Ainda assim, teve tempo de classificar, em duas palavras, a experiência por que passou durante este ano e quatro meses: “Excelente” e “imbatível”.

Foram os primeiros momentos desde que entrou na gruta, ainda com 48 anos, em que Flamini viu e sentiu a luz do sol. Na gruta usava apenas luz artificial, o que a ajudou a ler, nesse período, 60 livros. Também fez atividade física e instalou um computador para mandar mensagens a dar conta do seu estado de saúde — mas não podia receber respostas de volta. E foi gravando toda a experiência, para o documentário que ainda há de ser produzido, com duas câmaras Go pro (sem ecrã, para não ver as horas nem ter referências temporais).

A aventura começou a 20 de novembro de 2021, mas só foi revelada esta semana, pouco antes de Flamini ter cumprido o objetivo dos 500 dias. Saiu esta sexta-feira com a ajuda de membros do Grupo de Atividades Espeleológicas de Motril (a localidade de Granada onde se encontra a gruta) e com um aspeto satisfeito.

Ainda assim, será submetida depois a um check-up médico e vista por uma psicóloga. A experiência tem suscitado preocupações junto de alguns especialistas: o jornal “Marca” citava esta semana vários psicólogos que explicavam que tantos dias de isolamento podem provocar em Beatriz Flamini problemas de memória, na tomada de decisão, de atenção, concentração, no tempo de reação, na capacidade de raciocínio, depressão, ansiedade e alucinações, além de haver o risco de problemas hormonais devido à falta de luz natural.

Os efeitos da experiência, tanto no aspeto do isolamento como da desorientação provocada pela falta de referências temporais, serão também estudados pelas universidades de Granada e Almería.