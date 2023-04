As acusações de assédio sexual feitas a Boaventura de Sousa Santos levaram à reação de várias personalidades. Elísio Estanque, investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra e dirigente do PS, diz, na sua conta pessoal de Facebook, que acompanha com “tristeza” este caso. “A tristeza com tudo isto é seguramente partilhada por toda a vasta comunidade ligada ao CES.”

“As notícias desta semana contribuem para acentuar uma visão distorcida do CES, que reduz a instituição ao seu ex-líder”, afirma Elísio Estanque, que concede que até seja verdade que “a marca Boaventura” seja “forte” por ter sido “o principal mentor e fundador, mas também, por “ter sido ele quem mais fez pela sua projeção à escala global”.

