Mais um episódio de “desestabilização”, “degradação ética” e “gestão pantanosa”. É assim que os partidos reagem à saída do deputado socialista Carlos Pereira, que coordenava a bancada do PS na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP e tinha estado na polémica reunião que juntou elementos do Governo e a ex-CEO da TAP — embora tenha saído alegando um motivo diferente: a notícia que dá conta do perdão parcial de dívida que a Caixa Geral de Depósitos lhe terá concedido.

Para os partidos, que reagiram horas depois de ter sido conhecida a decisão de Carlos Pereira, este não passa, no entanto, de mais um episódio nas polémicas que têm rodeado os trabalhos da CPI. No Parlamento, esquerda e direita falaram praticamente em coro, pelo menos no que toca ao comportamento dos socialistas.

Trata-se de uma prova de “degradação ética”, atacou Rui Rocha, e da “confusão total” entre os interesses do PS e dos assuntos que vão ao Parlamento. Além disso, o líder da Iniciativa Liberal acusou o PS de arranjar bodes expiatórios: “A seguir a um Carlos Pereira arranja sempre outro, a um Hugo Mendes [ex-secretário de Estado das Infraestruturas] também. Vai descartando figuras menores para criar manobras de distração que distraiam os portugueses do que é essencial”, tanto na companhia aérea como na “gestão ética” da governação.

Na mesma linha, o PSD pediu uma comissão de inquérito “exemplar”, frisando, pela voz do deputado Paulo Moniz, que é essencial que não haja “quaisquer dúvidas” sobre os trabalhos e que o PS não “acrescente mais opacidade” ao processo. O partido admite que o parecer que tinha pedido à Comissão da Transparência sobre a participação do deputado na CPI da TAP seja alargado à questão da CGD.

Já André Ventura, do Chega, pediu com urgência uma reunião ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que ficou marcada para dia 20 de abril, para pedir que faça uma fiscalização das reuniões preparatórias deste género que aconteceram no passado, não permitindo que “continuem” e dando também “guidelines ao PS, que acha que estas reuniões são normais”. O próprio Santos Silva já se pronunciou contra este género de encontros.

À esquerda, Bruno Dias, do PCP, afirmou que a saída do deputado da CPI é “mais um episódio de desestabilização e degradação do debate político” em torno deste processo. “Têm sido utilizadas estas oportunidades para atacar a companhia e abrir caminho a outros interesses”, lamentou, criticando a “promiscuidade” que a CPI tem revelado na forma de atuar do Governo e na atual gestão pública da TAP. “A conclusão é que, para responder aos problemas causados pela gestão privada, vamos devolver à TAP à gestão privada. O nosso apelo ao país é que não perca de vista a questão de fundo: a defesa da TAP como companhia estratégica”, pediu.

Já no Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares pediu, em primeiro lugar, uma “clarificação” em relação à notícia que serviu de justificação para a saída de Carlos Pereira, lembrando que o deputado “esteve em várias comissões de inquérito, algumas relativas a crédito que a Caixa Geral de Depósitos tinha como malparado, e assinou declarações dizendo que não tinha nenhum interesse na matéria”.

De resto, este é para o Bloco “mais um caso de uma maioria absoluta permanentemente envolvida nos casos e casinhos, uma forma pantanosa de gerir a coisa pública e a relação dos eleitos com a coisa pública”. O Governo, por estar “envolvido nos seus problemas internos”, não dá resposta ao que é essencial: as dificuldades que os portugueses atravessam, frisou.