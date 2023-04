Morreu Nala, a cadela de dois anos que salvou o dono de um incêndio num prédio na Avenida de Roma, em Alvalade, ao início da madrugada desta sexta-feira. Três moradores foram transportados para o Hospital de Santa Maria, incluindo uma pessoa que saltou da janela de um segundo andar.

Numa publicação no Instagram, o IRA (Intervenção de Resgate Animal) detalhou que foi Nala que salvou o dono, identificado apenas como ‘B’ e e que estaria a jogar, com auscultadores postos, quando o incêndio deflagrou. Só quando Nala começou a ladrar de forma insistente, um comportamento fora do normal, é que tirou os auscultadores para perceber o que se passava.

“Assim que tirou os auscultadores percebeu imediatamente que a sua casa estava em chamas”, continua a publicação do IRA. Além de Nala, também um segundo cão de ‘B’, o Roots, foi rapidamente retirado de casa. Os vizinhos foram alertados também para abandonar o prédio.

O dono de Nala decidiu regressar a casa para tirar alguns pertences e não terá reparado que foi seguido pelo animal. A cadela inalou demasiado fumo, ficando inconsciente e foi precisa a intervenção do INEM, que assistiu o animal até à chegada do veterinário. “Durante toda a ação de socorro da Nala, os técnicos do INEM trataram-na como uma vida”, é possível ler na publicação feita do IRA.

Apesar dos esforços, Nala não sobreviveu ao incêndio, sucumbindo a “uma paragem cardiorrespiratória irreversível”. No Instagram, o IRA explica que Roots “também perdeu alguém muito especial” na noite de quinta para sexta-feira. “A Nala perdeu a sua vida para que todos aqueles que moravam naquele prédio vivessem.”

